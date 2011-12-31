به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ماهانه «من کتاب میخوانم» اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در حالی به دور سیزدهم در دی ماه رسیده است که کتابهای متنوعی در خصوص قیام عاشورا، انقلاب اسلامی و فتنه 88 را به علاقهمندان معرفی کرده است.
مسابقه قرآن و نهج البلاغه و مسابقه نویسندگی نیز بخشی دیگر از این دور از «من کتاب میخوانم» است. این مسابقات به روش آنلاین و مکتوب همچون دورههای قبل در حال برگزاری است.
علاقهمندان برای شرکت در مسابقات آنلاین میتوانند به سایت شبکه کتابخوانان حرفهای به نشانی www.booki.ir مراجعه کنند و برای شرکت در مسابقات مکتوب، مراجعه به کتابخانههای عمومی سراسر کشور و دریافت فرمهای مربوطه الزامی است.
در سال جاری حدود یک میلیون نفر در مسابقات مکتوب و آنلاین «من کتاب میخوانم» شرکت کردهاند و صدها نفر از هدایای ارزشمند آن برخوردار شدهاند.
منابع مسابقات و روش برگزاری آنها به شرح زیر است:
عموم مخاطبین (آنلاین):
1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. مراقبههای عاشورایی/ سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی و سید محمد مهدی میر باقری/ نشر فجر ولایت
4. توت فرنگیهای روی دیوار/ محمد سرشار/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی
5. فتح خون (روایت محرم)/ سید مرتضی آوینی/ نشر ساقی
6. فرهنگ سخنان امام حسین (ع)/ محمد دشتی/ نشر امیرالمومنین(ع)
7. شورش اشرافیت بر جمهوریت (ریشهیابی حوادث پس از انتخابات 88)/ حمید رضا اسماعیلی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی
دانشجو و طلبه (آنلاین):
1. شاه بیشین/ محمدکاظم مزینانی/ سوره مهر
2. جوان و آرامش/ محمد سبحانینیا/ بوستان کتاب قم
کتابداران(آنلاین):
1. خدمات متقابل اسلام و ایران/ استاد شهید مرتضی مطهری/ صدرا
2. موج فتنه از جنگ جمل تا جنگ نرم/ احمدحسین شریفی/ کانون اندیشه جوان
نویسندگی:
دانشآموزان راهنمایی/ دبیرستان
1. برای سربلندی کشور عزیزم باید زندگی من، تلاش من، درس من .................
2. امام حسین(ع) شهید نمیشد اگر ...................
کتابداران:
1. نقش کتابدار به عنوان مشاور امین در بصیرت جامعه آن است که ..................
2. اگر من مدیر شبکه کتابخوانان حرفهای بودم .................
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