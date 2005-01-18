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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۵۱

با ساخت فيلم كينگ كنگ

روياي كودكي پيترجكسون به حقيقت مي پيوندد

" پيترجكسون " كارگرداني كه با ساخت سه گانه " ارباب حلقه ها" به شهرت ومحبوبيت دست يافت نخستين بار كينگ كنگ را درسن 13 سالگي ساخت .

" پيترجكسون "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان نيوزيلندي اعلام كرد كه نخستين باردرسن 13 سالگي فيلم كينگ كنگ را برروي مقواهايي كه ازيك تخت خواب قديمي برجاي مانده بود ساخت ازهمين رومي توان گفت كه بازسازي اين اثربا بودجه 150 ميليون دلاري به منزله رويايي است كه به واقعيت پيوسته است.
وي دراين مورد گفت :" بي ترديد انتقادها وحرف وحديث هاي بسياري پيرامون بازسازي يك اثروجود دارد اما من تنها به اين نكته اشاره مي كنم كه فيلم كينگ كنگ ازظرفيتهاي بسياري برخوردارست ومي تواند به مراتب بزرگترازسه گانه ارباب حلقه ها شود اما براي من كه به عنوان كارگردان اين اثرفعاليت مي كنم به منزله رويايي است كه واقعيت يافته است. " 
" جك بلك " هنرپيشه مطرح فيلمهاي كمدي دراين فيلم  ايفاي نقش " كارل دنهام " را برعهده دارد.  اين شخصيت مجري تلوزيوني اي  است كه پس ازتلاش بسيار، موفق مي شود كينگ كنگ را به دام بيندازد .
شركت فيلمسازي يونيورسال كه توليد اين فيلم را برعهده دارد تاكيد كرد  فيلم درماه دسامبر2005 روانه سالنهاي نمايش مي شود.

کد مطلب 149718

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