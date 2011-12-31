آمریکا مجوز فروش موشک "تاد" به امارات را صادر کرد

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امارات عربی متحده در قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار این سامانه را از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین خریداری می کند.

بر این اساس، لاکهید مارتین قرار است دو سامانه تاد در اختیار امارات قرار دهد.

فروش این سامانه بخشی از طرح باراک اوباما برای ایجاد یک نظام منطقه ای در خاورمیانه برای مقابله با افزایش توان موشکی ایران است.

امارات نخستین کشوری است که سامانه Thaad را از آمریکا خریداری می کند. پیش از این نیز اعلام شد عربستان سعودی در قراردادی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار، ۸۴ جنگنده اف ۱۵ از آمریکا خریداری می کند.

