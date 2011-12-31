  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

آمریکا مجوز فروش موشک "تاد" به امارات را صادر کرد

آمریکا مجوز فروش موشک "تاد" به امارات را صادر کرد

آمریکا مجوز فروش سامانه پیشرفته ضد موشک بالستیک تاد ( Thaad) را به امارات متحده عربی صادر کرده است.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امارات عربی متحده در قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار این سامانه را از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین خریداری می کند.

بر این اساس، لاکهید مارتین قرار است دو سامانه تاد در اختیار امارات قرار دهد.
 
فروش این سامانه بخشی از طرح باراک اوباما برای ایجاد یک نظام منطقه ای در خاورمیانه برای مقابله با افزایش توان موشکی ایران است.
 
امارات نخستین کشوری است که سامانه Thaad را از آمریکا خریداری می کند. پیش از این نیز اعلام شد عربستان سعودی در قراردادی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار، ۸۴ جنگنده اف ۱۵ از آمریکا خریداری می کند.
 
کد مطلب 1497182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها