به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله صادقی با تأکید بر اینکه دولت یارانه ویژه‌ای برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته است افزود: ذخیره سازی سیب و پرتقال شب عید با مذاکرات صورت گرفته با مباشران تأمین در حال انجام است.

یارانه تنظیم بازار در نظر گرفته شده است

وی بیان کرد: در این خصوص جلساتی را با ستاد تنظیم بازار کل کشور برگزار کرده‌ایم و این ستاد اعلام کرده است یارانه ویژه‌ای برای تنظیم بازار شب عید در خصوص سیب، پرتقال و برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در نظر گرفته شده است.

این مسئول ادامه داد: درخصوص سبد کالای کارمندان استان تهران در سال جدید هنوز صحبتی نشده است.

گفتنی است هر سال برای تأمین میوه شب عید در تمام استانها از ماههای قبل برنامه ریزی می شود تا مردم برای تأمین آن در سال نو دچار مشکل نشوند.