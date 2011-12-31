به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از 227 هزار و 520 مورد دامنه اینترنتی با پسوندهای مختلف در کشور به ثبت رسیده که دامنه لاتین نقطه آی آر (دات ir) بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران به شمار می رود.

براین اساس شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده در مرکز دانش های بنیادی با پسوند لاتین دات ir هم اکنون 218 هزار و 143 دامنه است که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ir است و تقاضا برای دامنه فارسی ایران هنوز چشمگیر نیست.



از میان دامنه های اینترنتی فعال در کشور حدود 4 هزار و 113 دامنه اینترنتی با پسوند فارسی نقطه ایران - دات ایران - فعال است که این آمار از کاهش فعالیت آدرس های با این پسوند طی ماههای اخیر حکایت دارد.



همچنین دو هزار و 609 دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و 491 دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می کند.



هم اکنون 346 دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 343 مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند sch.ir، حدود 285 مورد ثبت پسوند org.ir، حدود 146 مورد پسوند id.ir و حدود 44 مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.

به گزارش مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز دانش های بنیادی هم اکنون شهر تهران در ثبت دامنه های اینترنتی در میان سایر شهرها و استان های کشور رتبه اول را دارد و این اختلاف به حدی پررنگ است که شهر تهران دو برابر دیگر استانها دامنه اینترنتی ثبت کرده است.

استان تهران و استان خراسان رضوی و شهرهای شیراز، کرج، تبریز، قم، یزد، اهواز و کرمان پس از تهران در رتبه های بعدی ثبت دامنه اینترنتی در کشور قرار دارند.