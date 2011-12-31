۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

انتشار تصاویر تازه/

صداگذاری "بغض" رضا درمیشیان ادامه دارد

فیلم سینمایی "بغض" اولین ساخته بلند سینمایی رضا درمیشیان هم اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی "بغض" نخستین فیلم بلند سینمایی رضادرمیشیان در استودیو مون در حال انجام است تا این فیلم برای نخستین نمایش در جشنواره سی ام فیلم فجر آماده شود.

محمد رضا دلپاک در حال صداگذاری فیلم است و عوامل "بغض" در تلاشند اولین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر باشد. این فیلم
 فیلم داستان مهاجرت است. زندگی دو جوان از نسل سوم مهاجران ایرانی. برای همین تمام صحنه های فیلم در استانبول ترکیه فیلم برداری شده است. باران کوثری و بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران ایرانی "بغض" هستند.

 

"بغض" داستان دو روایت از دو مقطع متفاوت از زندگی ژاله و حامد ، دو جوان مهاجر ایرانی است. یک روایت روزهای آشنایی و خوشی این دو جوان است و روایت دیگر هشت ساعت سرنوشت ساز زندگی آنان.

تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهره‌پردازی، حبیب رضایی مشاور امور بازیگران، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، نظام الدین کیایی صدابردار، ساتیار امامی عکاس، فواد بوربور مدیرتدارکات و امیر علی قنبری برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان عوامل اصلی "بغض" هستند.

