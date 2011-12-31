احسان نیلی، مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن سیما در پاسخ به این سئوال که تاکنون شاهد برنامه فاخری در این گروه نبودیم، آیا قصد دارید تحولی در این باره ایجاد کنید یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن نوپاست. مسلماً نمی‌توان از گروهی که زمان اندکی از راه‌اندازی‌اش می‌گذرد، انتظار زیادی داشت. باید مدت زمانی طی شود تا تلاش‌ها به ثمره بنشیند.

وی در ادامه افزود: من هم 10 روز پیش با حکم آقای گروسی مدیر شبکه قرآن سیما به مدیریت گروه کودک و نوجوان منصوب شدم. ایشان و معاون سیما خواستار تحول جدی در این گروه هستند و امیدوارم بتوانیم در این گروه برنامه‌های فاخری تهیه و پخش کنیم.

نیلی در پاسخ به این سئوال که اولویت شما در این گروه برای برنامه‌سازی نمایش است یا برنامه‌های مجری عروسک، گفت: گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن سیما همچون شبکه دو تفکیک نشده و ما هر سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان را پوشش می‌دهیم. مسلماً از ساختارهای مختلف برنامه‌سازی هم بهره می‌بریم. مسلماً برنامه‌های ترکیبی و نمایش مد نظر داریم. ما باید به حوزه نمایش ورود پیدا کنیم و آثار مناسبی خلق کنیم.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن درباره اینکه برای ساخت آثار در زمینه بودجه مشکلی ندارید، توضیح داد: باید در این باره با مدیر شبکه صحبت کنم. امیدواریم بتوانیم مشکل را برطرف کرده و در جهت اهداف‌مان تولیدات مناسبی داشته باشیم.

وی درباره افزایش ساعت پخش برنامه‌های گروه کودک و نوجوان گفت: در حال حاضر برای هر سه دوره سنی خردسال، کودک و نوجوان سه باکس نیم ساعته پخش می‌شود. قصد داریم ساعت پخش برنامه‌های این گروه را افزایش دهیم. امیدوارم در آینده این اتفاق بیفتد.

نیلی درباره ساخت آثاری با موضوع‌های قرآنی افزود: برنامه‌های متنوعی با موضوع‌های قرآنی خواهیم ساخت، اما تا پایان سال آثاری را پخش می‌کنیم که تصویب و تولید شدند. اما در سال آینده باید بازنگری داشته باشیم و اولویت‌ها را مشخص کنیم و متناسب با آن برنامه‌های مختلف تهیه و پخش کنیم.