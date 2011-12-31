"آشپزخانه" رفیعی در تالار وحدت احداث می شود

حمید پورآذری مدیر کارگاه های آموزشی علی رفیعی درباره اجرای نمایش "آشپزخانه" به خبرنگار مهر گفت: این نمایش قرار است از خروجی کارگاه آموزشی دکتر رفیعی شکل بگیرد و بحث آموزش و کار با بازیگران جوان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی مطرح است.



وی ادامه داد: نمایش "آشپزخانه" با حدود 38 پرسوناژ طیف بیشتری از بازیگران شرکت کننده در کارگاه آموزشی را شامل می شود. در اصل با نتایجی که از این کارگاه آموزشی حاصل می شود نمایش "آشپزخانه" تولید و اجرا می شود.



علی رفیعی پیش از این قصد داشت نمایش "خاطرات و کابوس های یک جامه دار از قتل میرزا تقی خان فراهانی" را با حضور بازیگران شناخته شده تئاتر در تالار وحدت به صحنه ببرد که این امر میسر نشد. پس از آن رفیعی با برگزاری کارگاهی آموزشی به تربیت نسل جدیدی از بازیگران تئاتر ایران پرداخت.



این کارگاه آموزشی در سال جاری برگزار می شود و خروجی آن نمایش "آشپزخانه" خواهد بود.