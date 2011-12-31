زکات جمع آوری شده در گلستان 69 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بابا زاده در این زمینه افزود: مردم مومن گلستان در 9 ماه اول سال جاری مبلغی بالغ بر 46 میلیارد و 735 میلیون و 790 هزار ریال زکات و زکات فطره پرداخت کردند.

وی اظهار داشت: مردم دیندار شهرستان کلاله با بیشترین پرداختی به مبلغ 11 میلیارد و 39 میلیون و 472 هزار ریال رتبه اول را در استان دارا هستند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گلستان بیان داشت: مبالغ جمع آوری شده در اموری مانند کمک به محرومان، ابن سبیل، ساخت راه، ساخت مسجد، ساخت کتابخانه و ... هزینه می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش مبالغ زکات از سوی مردم گلستان بتوان خدمات بهتری را به هم استانیها ارائه کرد.



52 هزار خانوار گلستانی تحت حمایت امداد گلستان هستند.