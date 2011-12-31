آسیب پذیر بودن خطوط راه آهن در برابر حمله هکرها

به گزارش خبرگزاری مهر، این هشدارها توسط دانشمندی به نام "استفان کاتزنبیسر" در کنگره اختلالات ارتباطاتی در برلین مطرح شدند. به گفته وی در صورتی که کلیدهای رمزگذاری شده سیستمهای سوئیچ خطوط راه آهن مختل شوند، هکرها می توانند به راحتی این سیستمها را از کار بیاندازند.

وی تاکید کرد که در چنین شرایطی قطارها در معرض خطر قرار نخواهند گرفت بلکه تاخیرهای زیادی در زمان سفرها ایجاد خواهد شد. سیستمهای سوئیچ خطوط راه آهن از گذشته به صورت دستی کنترل می شدند اما در پایان قرن گذشته بیش از 35 سیستم غیر دستی و خودکار متفاوت برای کنترل خطوط راه آهن در سرتاسر اروپا به کار گرفته شدند.

یکی از جدید ترین این سیستمها سیستمی به نام GSM-R است که به کنترل کنندگان رفت و آمد قطارها و لوکوموتیورانها امکان می دهد تا با یکدیگر مکالمه داشته و اطلاعاتی را در رابطه با سرعت و موقعیت قطارها با یکدیگر رد و بدل کنند. سپس مرکز کنترل از این اطلاعات برای صدرو مجوز ورود یک قطار به ایستگاه و یا مسیری جدید استفاده می کند.

از نظر کاتزنبیسر این فناوری که در حال حاضر در بخشهایی از اروپا، آفریقا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد، در حالت عادی در برابر خطر هکرها کاملا ایمن است اما کلیدهای رمزگذاری شده که برای محافظت از ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرند می توانند مورد حمله هکرها قرار بگیرند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این کلیدهای رمزگذاری شده پیش از توزیع و نصب بر روی سیستمهای مختلف بر روی ابزارهایی مانند حافظه های قابل حمل USB ریخته می شوند و در صورتی که یکی از این حافظه ها در دستان فردی نامطمئن قرار بگیرد، می تواند خطوط راه آهن را با خطر هک شدن مواجه سازد.