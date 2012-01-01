دست دلالان کشاورزی قطع می شود/ راه اندازی سامانه خرید و فروش

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی ایران همواره مبتنی بر تولید در مناطق روستایی بوده و رشد کشاورزی معیشتی در مسیر خود چاره ای جز یافتن بازار در شهرها نداشته و بدون هیچ تاملی روستا را می توان محل تولید و شهرها را بازار مصرف تولیدات کشاورزی دانست و این مسیر سنتی در تاریخ بسیاری از ملل از جمله ایران دیده می شود.

ساده ترین شکل این تعامل اقتصادی این است که تولید کننده محصول خود را در زمانی مشخص برای عرضه به مکان معینی می برد و مصرف کننده نیز در این زمان و مکان که به شکل طبیعی بازار نامیده می شود حضور می یابد و تعامل تجاری که ایجاد ارزش برای طرفین می کند اتفاق می افتد.

در نظام توزیع مواد غذایی و محصولات کشاورزی عمده ترین مشکل اختلاف زیاد بین قیمت تمام شده که تولید کننده دریافت می کند و قیمتی که مصرف کننده نهایی پرداخت می کند، است.

برای حل این مشکل ساز و کارهای متفاوتی در طول دهه های گذشته از جمله تاسیس مراکز عرضه و خرید نهاده ها، محصولات و خدمات کشاورزی است انجام شده است.

در همین راستا صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان بر اساس رسالت خود با توجه به ظرفیت های بالقوه استان در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی و همچنین به منظور حمایت از تولیدکنندگان، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان سامانه مجازی خرید و فروش محصولات کشاورزی را راه اندازی کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این خصوص گفت: در راستای ساماندهی بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی، ششمین سامانه مجازی خرید و فروش محصولات کشاورزی در هرمزگان راه اندازی شد.

علینقی صالحی با اشاره به اینکه سامانه کالاهای کشاورزی تا پیش از این در شهرهای مشهد، تهران، قزوین، همدان و زنجان راه اندازی شده، افزود: راه اندازی سامانه خرید و فروش کالاهای کشاورزی به موازات طرح هدفمندی یارانه ها می تواند به شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی کمک کند.

وی گفت: پس از انجام مقدمات و ایجاد بستر لازم، این سامانه در پاییز امسال راه اندازی و نیاز بازار به محصولات کشاورزی از نظر نوع و کمیت آن محصول شناسایی شده و تاکنون محصولاتی مانند مرغ، خرمای صنعتی، لیمو و ... در این سامانه عرضه شده است.

صالحی اظهار داشت: از توانایی های این سامانه می توان به کاهش اختلاف قیمت بین تولید و مصرف کننده، بالا بردن سطح کیفی، نوع بسته بندی مناسب و بازارپسندی محصولات و همچنین ایجاد زمینه رقابتی با نوع وارداتی را اشاره کرد.

به گفته صالحی با راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی در بندرعباس سایر شهرستانهای استان نیز بعد از معرفی شدن کارگزار در شهر مربوطه می توانند از مزایای این سامانه برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه بازار بورس جایگاه ویژه ای در عرصه تحول اقتصاد کشوری دارد، اظهار داشت: راه اندازی و فعالیت سامانه هایی از این دست در راستای تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی و بهبود و هدفمندسازی بازاریابی و همچنین معرفی و ارسال محصولات برتر استان به سایر استانها از نقش و جایگاه بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان یادآور شد: با توجه به مشکلات موجود قبل و بعد از تولید محصولات کشاورزی، این سامانه می تواند نقش موثری در کاهش بخشی از مشکلات محصولات کشاورزی استان داشته باشد.

صالحی با اشاره به اینکه بازار بورس در تنظیم محصولات کشاورزی نقش عمده دارد، اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این بورس با استاندارد سازی محصولات، توان اقتصادی کشاورزان و روستاییان را بالا برده و تحقق عدالت اجتماعی که خواسته مقام معظم رهبری و دولت در مناطق محروم کشور است را شاهد باشیم.

وی راه اندازی سامانه خرید و فروش کالاهای کشاورزی را از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار محصولات عنوان کرد و گفت: رساندن محصولات به صورت مستقیم به بازار و فروش نقدی محصولات کشاورزی از مزایای راه اندازی بورس محصولات کشاورزی است.

همچنین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان هم در این زمینه گفت: نبود ساماندهی در بازار محصولات کشاورزی موجب شده که هم تولید کننده به دلیل عرضه کالا با قیمت پائین و هم مصرف کننده با خرید کالای گران به دلیل وجود واسطه ها آسیب ببیند.

محمد امین خیاط تصریح کرد: ایجاد تعادل و کنترل بازار عرضه و تقاضا، جهت گذاری حفظ تثبیت درآمد کشاورزان و مشارکت در تجارت محصول به عنوان عوامل تنظیم بازار در شرایط کنونی باید جدی گرفته شود و تولید کنندگان به صورت مستمر از قمیت و نیاز بازار محصولات کشاورزی آگاه باشند تا بتوانند به سود بیشتری دست پیدا کنند.

این مسئول عنوان کرد: وجود واسطه ها در خرید و فروش کالای کشاورزی موجب شده نه تنها بهره برداران به سود منطقی نرسند بلکه در برخی مواقع به علت نداشتن اطلاعات کافی از نیاز بازار و تقاضا با تغییر کشت خود زیانهای زیادی را متحمل شوند.

وی فصلی بودن، فسادپذیری و حجم زیاد محصولات کشاورزی را از جمله شاخصهایی دانست که باید در خرید و فروش کالا مورد توجه قرار گیرد که با راه اندازی سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی این امکان را به کشاورز و تولید کننده می دهد تا ضمن اطلاع کامل از وضعیت بازار، قیمت و نیاز مردم در داخل و حتی خارج از کشور بتواند با برنامه ریزی به سود مناسب دست یابد و با حذف واسطه ها، محصولات این بخش با قیمت واقعی به مصرف کننده عرضه می شود.

سامانه بازار خرید و فروش محصولات کشاورزی هرمزگان با همکاری و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان و صندوق حمایت توسعه کشاورزی راه اندازی شده است.