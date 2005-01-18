افزايش 265 هزار شماره به ظرفيت دو مركز تلفن همراه تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار با تلاشهاي صورت گرفته و با نصب و راه اندازي تجهيزات MSC،BSC، BTS، مورد نياز ، 265 هزار مشترك به ظرفيت تلفن همراه مراكز شهيد فرد اسدي و شيخ بهايي تهران اضافه شد.

بنابراين در مركز شهيد فرد اسدي 165 هزار مشترك و در مركز شيخ بهايي 100 هزار مشترك به ظرفيت قبلي اضافه شده است.

همچنين با اقدامات صورت گرفته و به منظور افزايش سهولت برقراري ارتباطات تلفن همراه ، ترانزيت مراكز LCT ، شيخ بهايي و امام خميني (ره) تهران نيز به ميزان دو هزار و 400 لينك به ظرفيت موجود اضافه شد.