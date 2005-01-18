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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۶

افزايش 265 هزار شماره به ظرفيت دو مركز تلفن همراه تهران

بدنبال توسعه هاي انجام شده از ابتداي سال جاري در شبكه تلفن همراه شهر تهران شركت ارتباطات سيار اقدام به افزايش ظرفيت در دو مركز اين شهر نمود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار با تلاشهاي صورت گرفته و با نصب و راه اندازي تجهيزات MSC،BSC، BTS، مورد نياز ، 265 هزار مشترك به ظرفيت تلفن همراه مراكز شهيد فرد اسدي و شيخ بهايي تهران اضافه شد.

بنابراين در مركز شهيد فرد اسدي 165 هزار مشترك و در مركز شيخ بهايي 100 هزار مشترك به ظرفيت قبلي اضافه شده است.

همچنين با اقدامات صورت گرفته و به منظور افزايش سهولت برقراري ارتباطات تلفن همراه ، ترانزيت مراكز LCT  ، شيخ بهايي  و امام خميني (ره) تهران نيز به ميزان دو هزار و 400 لينك به ظرفيت موجود اضافه شد.

 

 

کد مطلب 149720

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