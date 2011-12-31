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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: تغییر ساختار دانشگاههای علوم پزشکی/ بین المللی شدن برخی دانشگاهها

معاون وزیر بهداشت به مهر خبر داد: تغییر ساختار دانشگاههای علوم پزشکی/ بین المللی شدن برخی دانشگاهها

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت با اشاره به تغییر دسته بندی دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مصوبه هیئت های امنا، به 6 گروه تقسیم می شوند و ماموریتها براساس این تقسیم بندی اجرا شود.

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دور سوم هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی و بر اساس قانون پنجم توسعه، طرحی تصویب شد که دانشگاههای علوم پزشکی از شکل فعلی تیپ یک، دو و سه خارج و به 6 گروه تقسیم بندی شوند.

وی افزود: بر اساس تقسیم بندی جدید دانشگاههای تیپ یک به دو گروه تیپ یک الف و تیپ یک ب، دانشگاههای تیپ دو به دو گروه تیپ دو الف و تیپ دو ب و دانشگاههای تیپ سه به دو گروه تیپ سه الف و تیپ سه ب تقسیم بندی می شوند. 

آیتی اظهار داشت: براساس این تقسیم بندی دانشگاههای الف گروه تیپ یک دانشگاههای بین المللی هستند که باید در رتبه بندی بین المللی قرار گیرند و برنامه حمایتی از آنها نیز مشخص خواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات ساختار معاونت های دانشجویی و فرهنگی در دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس این تقسیم بندی، گفت: همین موضوع در دانشگاهها و معاونت های دانشجویی و فرهنگی اجرا می شود و ضمن اینکه معاونت های دانشجویی و فرهنگی از هم جدا نمی شوند، در تمام دانشگاههای علوم پزشکی این معاونت ها مستقل از آموزشی و پژوهشی دیده خواهند شد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: البته در برخی از دانشکده ها و آموزشکده ها که تعداد دانشجو کم است همچنان یک معاون علاوه بر مسئولیت های دانشجویی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی را نیز برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دوره چهارم هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی که زمستان امسال برگزار می شود تصمیم بر این است که به بحث ساختار چارت دانشگاه ها پرداخته شود.

کد مطلب 1497201

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