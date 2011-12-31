"آزاد راه" رافعی به صداگذاری رسید

عباس رافعی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: پس از اتمام صداگذاری، فیلم وارد مرحله بعد یعنی ساخت موسیقی می‌شود. وی ادامه داد: آزاد راه موسیقی بسیار کمی دارد و شاید تنها ساخت 2 قطعه برای این فیلم لازم باشد.

این کارگردان که خودش تدوین فیلم را انجام داده، از تلاش برای ارائه فیلم به جشنواره خبر داد و درباره چگونگی اکران آن عنوان کرد: سیمافیلم در 30 درصد پروژه ما را همیاری کرده و مسئولیت پخش فیلم بعد از اکران کاملا در اختیار این سازمان است.

"آزاد راه" رافعی نگاهی متفاوت به دینداری در ایران دارد. به گفته رافعی در جامعه‌ای که ارزش‌ها مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند، آدم‌هایی وجود دارند که می‌توانند بین عشق و عقل قرار نگیرند تا مجبور به انتخاب شوند. "آزاد راه" تلاشی است برای حفظ اخلاق و ایمان در جامعه پر تلاطم امروز.

مهدی پاکدل، بهنوش طباطبائی، تینا آخوندتبار، حبیب اسماعیلی، هومن سیدی، رامین راستاد، شهین تسلیمی، جمال خلیلی، سیاوش قاسمی، دانیال نوروش و محمدرضا رحمانی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"آزادراه" داستان طلبه‌ای جوان به نام سلمان بروجردی را روایت می‌کند که با جوانان هم سن و سال خود ارتباطی دوستانه دارد و می‌کوشد با زبان خودشان به آنها نزدیک شود و باری از مشکلاتشان بردارد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: علیرضا محمود ایرانمهر، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر تولید: مسعود دلیری، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی و عکاس: مجید صباغ بهروز، تهیه‌کننده: عباس رافعی.