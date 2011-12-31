عبدالمجید نجفی «مامان ‌بیتای ناتمام» را به دنیای کتاب فرستاد

عبدالمجید نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار آثار داستانی تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: رمان «مامان ‌بیتای ناتمام» و مجموعه داستان «مترسک‌ها ایستاده می‌خوابند» را اخیراً از سوی نشر قطره منتشر کرده‌ام که در کنار دو رمان با عناوین «مهتاج» و «هدف؛ بامداد مقابل» چهار اثری به شمار می‌روند که نشر قطره از من در سال جاری منتشر می‌شود.

وی در ادامه در معرفی این آثار گفت: رمان «مامان‌ بیتای ناتمام» را برخی منتقدان رمان نوجوانان نامیدند، اما من ترجیح می‌دهم آن را یک رمان بزرگسال بدانم. در این اثر علی‌رغم اینکه ماجرایی رئال روایت می‌شود، سعی کردم یک شیوه روایت متفاوت به همراه نوآوری در فن روایت داشته باشم.

به گفته نجفی، داستان این اثر به شخصیتی با عنوان بیتا باز‌می‌گردد که در پرورشگاه زندگی می‌کند و طی ماجرایی به خانواده‌ای برای سرپرستی سپرده می‌شود، ولی با شروع جنگ تحمیلی و شهادت مرد خانواده در نهایت مجبور می‌شود تن به یک ازدواج ناموفق بدهد که حاصل آن دختری به نام ساراست و هیجان روحی ناشی از این همه ناملایمات در نهایت منجر به بستری شدن وی در بیمارستان روانی می‌شود.

این داستان‌نویس تبریزی درباره مجموعه داستان «مترسک‌ها ایستاده می‌خوابند» نیز گفت: این اثر شامل 25 داستان کوتاه است که از نظر مضمون و فرم شاهد نوآوری‌هایی در روایت بوده و با تجربه تازه‌ای در تعویض مداوم زاویه دید همراه است.

نجفی در ادامه از سپردن دو رمان تازه به این ناشر با عنوان «مهتاج» و«هدف؛ بامداد مقابل» خبر داد و گفت: مهتاج داستانی است که در اواخر حکومت پهلوی و در روستایی رخ می‌دهد و شخصیت‌محوری آن نیز یک معلم جوان روستایی است که وابستگی‌های عاطفی او در ادامه داستان برای وی ماجراهایی را رقم می‌زند.

به گفته این داستان‌نویس، رمان «هدف؛ بامداد مقابل» نیز راوی حادثه‌ای است که در سال 201 هجری قمری و در جریان محاصره قلعه بابک توسط افشین سردار ایرانی رخ می‌دهد.