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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

وزیر راه و شهرسازی:

طرح مترو قزوین به هشتگرد عملیاتی می شود

طرح مترو قزوین به هشتگرد عملیاتی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد گفت: عملیات اجرایی انتقال خط مترو کرج به هشتگرد هم اکنون آغاز شده و در مرحله روسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهارداشت: تا پایان امسال یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تکمیل شده و به متقاضیان واگدار خواهد شد که 400 هزار واحد آن در مناطق روستایی است.
 
وی افزود: در حال حاضر دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی نیز در حال احداث است که در سال 91 نیز یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی دیگر تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می شود.
 
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از مجموع واحدهای در حال ساخت 400 هزار واحد به صورت خود مالکی احداث می شود.
 
نیکزاد تصریح کرد: سال آینده یک میلیون و 88 هزار واحد مسکونی نیز در بافت های فرسوده شهرها و به صورت مسکن مهر احداث خواهد شد.
 
طرح مترو قزوین به هشتگرد عملیاتی می شود
 
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به انتقال مترو تهران به قزوین اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی انتقال خط مترو کرج به هشتگرد هم اکنون آغاز شده و در مرحله روسازی است.
 
وی بیان کرد: برای انتقال مترو از هشتگرد به محمدیه نیز اقدامات لازم جهت مطالعات آن صورت گرفته و از طریق ماده 215 مجوز آن نیز صادر خواهد شد.
 
نیکزاد در ادامه سفر یکروزه به استان قزوین از جاده در دست ساخت قزوین، الموت، تنکابن نیز بازدید کرد.
کد مطلب 1497205

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