به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان آبیک در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهارداشت: تا پایان امسال یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تکمیل شده و به متقاضیان واگدار خواهد شد که 400 هزار واحد آن در مناطق روستایی است.

وی افزود: در حال حاضر دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی نیز در حال احداث است که در سال 91 نیز یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی دیگر تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از مجموع واحدهای در حال ساخت 400 هزار واحد به صورت خود مالکی احداث می شود.

نیکزاد تصریح کرد: سال آینده یک میلیون و 88 هزار واحد مسکونی نیز در بافت های فرسوده شهرها و به صورت مسکن مهر احداث خواهد شد.

طرح مترو قزوین به هشتگرد عملیاتی می شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به انتقال مترو تهران به قزوین اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی انتقال خط مترو کرج به هشتگرد هم اکنون آغاز شده و در مرحله روسازی است.

وی بیان کرد: برای انتقال مترو از هشتگرد به محمدیه نیز اقدامات لازم جهت مطالعات آن صورت گرفته و از طریق ماده 215 مجوز آن نیز صادر خواهد شد.

نیکزاد در ادامه سفر یکروزه به استان قزوین از جاده در دست ساخت قزوین، الموت، تنکابن نیز بازدید کرد.