محدودیتی در انتقال دریایی نفت ایران وجود ندارد

عبدالصمد تعقل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران در لیست هیچ یک از تحریم‌های بین المللی قرار ندارد، گفت: در شرایط فعلی هیچ گونه مشکلی در تردد، پهلوگیری و انتقال دریایی نفت خام توسط کشتی های نفتکش ایران وجود ندارد.

رئیس برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام اینکه هم اکنون روند حمل نفت خام توسط کشتی های این مجموعه در آبراه‌های بین المللی طبیعی و عادی است، تصریح کرد: تاکنون محدودیتی در تردد نفتکش های ایرانی به وجود نیامده است.

این در حالی است که برخی از رسانه های غربی اخیرا با انتشار گزارش هایی از اعمال محدودیت‌هایی در تردد نفتکش‌های ایرانی در پایانه های مختلف بین المللی خبر داده اند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به ورود هفت فروند کشتی جدید به ناوگان نفتکش ایران در سال 2012 میلادی، اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال امکان تحویل کشتی های ساخت شرکت کشتی سازی ایزوایکو وجود داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه قرارداد ساخت دو فروند نفتکش حمل فرآورده های نفتی در سال 1381 به شرکت کشتی سازی ایزوایکو واگذار شده بود، بیان کرد: هم اکنون پیشرفت ساخت این کشتی ها بیش از 50 درصد برآورد می شود.

به گفته رئیس برنامه ریزی شرکت ملی نفتکش با این احتمال وجود دارد که شرکت کشتی سازی ایزوایکو برای سال 2012 میلادی تحویل این نفتکشها به ناوگان نفتکش ایران را عملی کند.

تعقل در پایان با تاکید بر اینکه باید در ساخت این کشتی‌های حمل فرآورده‌های نفتی تسریع شود، تبیین کرد: هر یک از این کشتی های حمل فرآورده‌های نفتی در صورت تکمیل مراحل ساخت از ظرفیت حمل 35 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی برخوردار هستند.

به گزارش مهر، در حال حاضر تعداد 49 فروند نفتکش با ظرفیت حمل سالانه نزدیک به 12 میلیون تن نفت خام در ناوگان نفتکش ایران تردد می‌کند.



در حال حاضر ایران چهارمین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد و پیش بینی می شود با ورود کشتی‌ های جدید و افزایش ظرفیت حمل نفت خام این کشتیرانی به 17.7 میلیون تن، ایران تا چند سال آینده به دومین غول حمل دریایی جهان تبدیل شود.