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نشانهشناسي دانشي است كه به بررسي نشانهها، اعم از زباني و غيرزباني و نحوة دلالت آنها و ارتباطشان با مدلولهايشان ميپردازد
«تامس سبوئك»، يكي ديگر از نشانه شناسان معاصر، موضوع نشانهشناسي را بررسي نحوة مبادلة هرنوع اطلاعات يا هر نوع ارتباطي ميداند. پيدا است كه نشانهها براي برقراركردن ارتباط به كار ميروند و در عمل هر نوع ارتباطي به كمك نشانهها صورت ميگيرد. گاه نيزگفته ميشود كه نشانهشناسي به بررسي دلالت ميپردازد؛ از اين رو ميتوان نشانهشناسي را به عنوان شاخهاي محوري از علم ارتباطات به شمار آورد.
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معرفت ديني يا از متون ديني به دست ميآيد يا از تجارب ديني؛ اما نه متون ديني يكدست و همرازند و نه تجارب ديني همه در يك سطح و از يك نوع؛ همچنين معرفت ديني از تامل در افعال و نحوة سلوك پيامبران و بانيان اديان به دست ميآيد. تجارب ديني طيف بسيار گسترده اي از تجارب پيامبرانه و عارفانه گرفته تا تجارب ديني معمولي و حتي خوابهاي ديني را دربرميگيرد؛ بنابراين معرفت ديني خاستگاههاي متفاوتي دارد و از راههاي گوناگون حاصل ميآيد
1. متون ديني : سرراست ترين و عمدهترين منبع معرفت ديني، متون ديني است كه با فهم آنها به درياي بيكران دين راه مييابيم. هستة اصلي معرفت ديني همان متون ديني است. دينداران و عالمان دين، فعاليتهاي علمي خود را بر محور اين متون استوارميكنند؛ 2. تجربههاي پيامبران: تجربههاي پيامبران بردودسته است : تجربههاي وحياني و غيروحياني. تجربههاي وحياني تجاربي است كه پيامبران در خلال عمليات اخذ وحي داشتهاند. گزارشهاي پيامبران از تجارب وحيانيشان متون اصلي هر ديني را فراهم ميآورد. برخي از گزارشهاي ديگر تجارب هم در كتابهاي سيره و تاريخ كتب روايي ثبت شده است؛ 3 . افعال و نحوة سلوك پيامبر و امامان (ع): افعال و نحوة سلوك پيامبر و امامان(ع) نيز تنها از راه متونديني در دسترس ديگران قراردارد. اين افعال نيز مانند تجربهها دردسترس ما قرار ندارد و تنها به گزارشهايي از آنها دست مييابيم. اين گزارشها در كتابهاي سيره و كتابهاي روايي آمدهاست؛ و 4. تجربههاي عرفاني: تجربهها از آن رو كه حالات شخصي است تا گزارشهايي ازآنها در دست ما نباشد، راهي به آنها نداريم. تجربههاي عرفاني و نيز ديگر تجربههاي ديني معمولي از اين قاعده مستثنا نيستند.
بنابراين، تجربههاي ديني و عرفاني در صورتي براي ديگران معرفت زا ميشود كه به صورت گفتار يا نوشتار درآيد و گزارشي را در اختيار ديگران قراردهد. تجربههاي عرفاني و ديگر تجربههاي ديني نيز درنهايت بر نصوص ديني تكيه ميزند. شايان ذكراست كه نخست اين تجربهها مفاهيم خود را از نصوص ديني ميگيرد و در چارچوب متونديني معنا مييابد و برباورهايي تكيه ميزند كه از متونديني برآمده است؛ دوم، اين تجربهها بايد با مضمون نصوص ديني همساز و سازگارباشد و نميتواند از قلمرو محتواي آنها فراتررود.
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نصوص ديني دهليزي براي ورود به عرصة معارف ديني است. معرفت ديني يا به طور مستقيم از متون ديني گرفته ميشود يا درنهايت به نحوي با مضامين آنها همساز ميگردد. ديگر معارف ديني نيز به نحوي درخدمت تبيين، تفسير يا توجيه يا تطبيق آنها با شرايط جديد است يا به شكلهاي مختلف، فعاليتهاي علمي برروي آنها انجام ميدهند
نشانههاي زباني كه نصوص ديني را ميسازد، مادة اصلي معرفت ديني را تشكيل ميدهد و عالمان دين فعاليتهاي بسياري را با اين مادة اصلي انجام ميدهند تا معرفت ديني حاصلآيد. اين نشانهها بر معاني خاصّي دلالت دارد. شارع مقدس نشانهها را علامتهايي بر معاني قرار داده است؛ يعني شارع مقدس «علامتگذاري» كرده است. دستهاي از فعاليتهاي عالمان، به بررسي اين نشانهها و پيبردن به نحوة دلالت آنها مربوط ميشود؛ به عبارت ديگر نخستين كاري كه در معرفت ديني صورت ميگيرد، بررسي دلالت اين نشانه يا به تعبير دقيقتر «علامت خواني» ( decoding) است. علامت خواني، گشودن دلالتهاي نشانهها است.
نشانهها عمل خاصي را انجام ميدهند و دالهايي براي مدلولات خاصي هستند. امروز اين عمل را معمولاً با اصطلاح فرايند نشانه بودن يا « فرايند نشانگي» يا (Semiosis) نشان ميدهند. نشانهها وقتي نشانة چيزي قرار ميگيرند، در حقيقت يك فرايند را طي ميكنند. نشانهشناسي (semiotics) هم دانشي است كه اين فرايند را بررسي ميكند.اين دانش نشان ميدهد كه چگونه نشانهها اين فرايند را طي ميكنند و علامتگذاري چگونه صورت ميپذيرد؛ همچنين در مقابل به بررسي اين امر ميپردازد كه علامت خواني و گشودن نشانهها چگونه رخ ميدهد و چه فرايندي را طي ميكند. بنابراين ميتوانيم به مطالب يادشده اين نكته را بيفزاييم كه نشانهشناسي، رابطه دالها با مدلولها و نحوه دلالت آنها بر مدلولها و نحوه پيبردن از مدلولها به آنها را بررسي ميكند.
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نخستين فعاليت عالمان ديني، فعاليتي نشانه شناختي است و معرفت ديني دست كم در يك سطح، محصول تحليلهاي نشانه شناختي است؛ علامت خواني نصوص ديني چيزي جز انجام دادن بررسيهاي نشانه شناختي در نصوص ديني نيست
دو كار عمده كه در اين سطح انجام ميگيرد، معناشناسي وكاربردشناسي است. گاه عالِم درپي اين است كه نشانهها و جملات نصوص ديني چه معنايي دارند و گاه نيز از اين بحث ميكند كه شارع مقدس از نشانهها و جملات مورد نظر در سياق خاص، چه معنايي را اراده كرده است. اين دو كار با هم تفاوت دارد و در حيطة دو زمينة جداگانه قرارميگيرد.
معناي نشانههاي نصّي در دوسطح گوناگون مطرح ميشود : گاه معناي آنها فارغ از سياق و بدون ارتباط با قصد الاهي مطرح ميگردد؛ يعني از اين بحث ميشود كه در درون نظام زبان، اين نشانه يا تركيب خاص چه معنايي دارد؛ ولي گاه در سطح ديگري اين مسئله مطرح ميشود كه آيا در اين سياق خاص، اين معنا را شارع مقدس قصد كرده است يا نه. در علم اصول نيز به تفاوت اين دوسطح اشاره شده است. وقتي گوينده اي كلامي را به زبان ميآورد، ممكن است معناي آن را هم بهطور جدي جدا اراده كرده باشد يا اينكه اراده جدي او چيز ديگري باشد؛ براي نمونه از باب شوخي آن را گفته باشد يا هدف ديگري داشته باشد. در هر كلامي اين امكان هست كه گوينده مدلول آن را اراده كرده باشد يا اينكه مراد ديگري داشته باشد. وقتي گوينده اي به شوخي ميگويد: « تو چقدر آدم دانايي هستي!» مدلول آن را قصد نميكند و قصدش استهزا است؛ ولي بازممكن است همين مدلول را واقعاً
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معناي نشانههاي نصّي در دوسطح گوناگون مطرح ميشود : گاه معناي آنها فارغ از سياق و بدون ارتباط با قصد الاهي مطرح ميگردد؛ يعني از اين بحث ميشود كه در درون نظام زبان، اين نشانه يا تركيب خاص چه معنايي دارد؛ ولي گاه در سطح ديگري اين مسئله مطرح ميشود كه آيا در اين سياق خاص، اين معنا را شارع مقدس قصد كرده است يا نه
معناشناسي (Semantics) در سطح اول و كاربردشناسي (Pragmatics) در سطح دوم كار ميكند. هر دو شاخه به بررسي معنا ميپردازد؛ ولي دوتفاوت عمده ميان اين دو شاخه وجود دارد : 1) معناشناسي به سطح اراده استعمالي و كاربردشناسي به سطح اراده جدي مربوط ميشود؛ معناشناسي با اينامر سروكار دارد كه نشانهها در نظام زبان، بدون نظر به بافت، سياق و قصد گوينده، چه معنايي ميتواند داشته باشد؛ اما كاربردشناسي از اين نكته بحث ميكند كه نشانههاي خاص در بافت و سياق خاص و نسبتبه گويندهاي خاص چه معنايي دارد؛ 2) معناي مورد بحث در معناشناسي به صورت رابطهاي درميآيد كه به دو طرف نيازمند است؛ يعني معنا رابطهاي قائم به دو طرف (diadic relation) است؛ ولي دركاربردشناسي، معنا رابطهاي است كه سه طرف ميخواهد و اصطلاحاً رابطهاي قائم به سه طرف (triadic relation) است. براينمونه، در معناشناسي از اين بحث ميشود كه جمله (الف) به معناي (ب) است؛ معنا دراين زمينه به صورت رابطهاي ميان الف و ب بيانميشود ، اما در كاربردشناسي ميگوييم جمله (الف) نسبت به گوينده (ج) به معناي (ب) است : معنا به صورت رابطهاي ميان الف و ب و ج بيان مي شود.
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نشانهشناسي متن، يعني تحليل روابط موجود ميان نشانههاي متن و مدلولات آنها كه در سطوح مختلفي انجام ميپذيرد؛ خواننده نه تنها نشانههاي متن را دررابطه با مدلولهايشان بررسي ميكند، بلكه كاري معناشناختي و كاربردشناختي نيز انجام ميدهد؛ او نخست معناي نشانههاي متن را در سطح نظام زبان جستوجو ميكند، سپس به دنبال تعيين قصدگوينده و ارتباط آنها با بافتهاي خاص متن برميآيد
مهمترين وظيفة عالِم، فعليت بخشي(actualization) به محتوا و مضمون نص است. هر متني از پيچيدگي برخوردار است. علت اين پيچيدگي بيش از آنكه به گفتههاي متن برگردد، به ناگفتههايش مربوط ميشود . بخش وسيعي از متن در ظاهر، يعني در سطح اظهار بروز نميكند و همچنان پنهان ميماند. خواننده بايد اين بخش را ــ كه به صورت بالقوه در متن موجوداست ــ به صورت بالفعل درآورد. فعليت بخشيدن به مضمون و محتوا بدينمعنا است كه خواننده بخش ناپيدا و پنهان متن را به صورت آشكار درآورد. متن از اين نظر به مشاركت آگاهانه و همدلي مومنانة خواننده نيازدارد تا استعدادهاي نهفتهاش را آشكاركند. اين استعدادها و بخشهاي بالقوه همچون فضاهاي خالي يا خلاهايي مينمايند كه بايد پرشوند و مأموريت خواننده اين است كه بايد براساس گفتههاي متن آنهارا پر كند.(caesar,1999:121).
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