نتایج ارزیابی حافظان قرآن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال ششمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن‌کریم براساس مصوبه 573 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 2 مرحله برگزار شد.



مرحله اول آزمون با شرکت 4717 نفر بصورت کتبی اول مرداد امسال برگزار و از این تعداد 2113 نفر به مرحله دوم آزمون راه یافته و در مرحله دوم آزمون حافظان ضمن رعایت قواعد تجویدی، صوت، لحن و وقف و ابتداء، آیات قرآن کریم را بصورت مرتل و از حفظ تلاوت می کنند.



افرادی که حد نصاب لازم در مرحله دوم کسب کرده باشند برحسب درجات مشخص شده شامل: حافظ 10 جزء قرآن (درجه 5) – حافظ 20 جزء قرآن (درجه 4) و حافظان کل قرآن‌کریم (درجه 3) مدارک تخصصی با امضای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء می شود.



حافظان کل قرآن که علاوه بر دریافت امتیاز لازم در مرحله دوم، جواز ورود به مرحله سوم را کسب کرده باشند لازم است در آزمون مفردات و ترجمه ‌آیات قرآن که در تاریخ 7/11/90 شرکت کنند.



اسامی پذیرفته شدگان از طریق سایت سازمان دارالقرآن الکریم به نشانی اینترنتی www.telavat.com قابل دسترسی است .