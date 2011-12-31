داوود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عنوان اصلی این دایرةالمعارف «رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی» است. این کتاب به کوشش منوچهر نظری گردآوری و تدوین شده که با متن و تصاویر، حدود هزار و 40 صفحه حجم دارد و مشخصات و شرح حال تمام رجال سیاسی کشور که از زمان تاسیس مجلس شورای ملی بر کرسیهای مجلس تکیه زدند تا دوران انقلاب اسلامی را در برمیگیرد.
وی افزود: اطلاعات این کتاب، فقط منحصر به نمایندگان مجلس نمیشود. بلکه نمایندگان مجلس سنا را هم شامل میشود. به این ترتیب، اسامی نمایندگان 24 دوره مجلس شورای ملی به همراه اطلاعات و مشخصات کاملی از آنها، به همراه اسامی و اطلاعات نمایندگان حوزههای انتخابی 7 دوره مجلس سنا در این کتاب آمده است.
موسایی گفت: کتابشناسی، اسناد، مصاحبهها، اطلاعات مربوط به حوزههای انتخابیه آن روزگار و مطالب چاپ شده در مطبوعات از دیگر بخشهای این دایرةالمعارف هستند که نظری آنها جمعآوری کرده است. تهیه و تدوین این کتاب 3 تا 4 سال به طول انجامید و در نهایت، کاملترین مرجع اطلاعاتی در زمینه مجلس شورای ملی تا پیش از انقلاب، با قطع وزیری و جلد سخت منتشر شد.
مدیر انتشارات فرهنگ معاصر گفت: توزیع این کتاب از پنجشنبه هفته گذشته در کتابفروشی انتشارات فرهنگ معاصر آغاز شده و فروش و توزیع آن در دیگر فروشگاهها و مراکز فروش از امروز آغاز میشود.
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