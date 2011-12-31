۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

نشست "مکتب عاشورا و تقریب مذاهب اسلامی" برگزار می‌شود

سومین نشست از مجموعه نشستهای "عاشورا؛ تجسم قرآن" با عنوان "مکتب عاشورا و تقریب مذاهب اسلامی" شنبه 10 دی‌ماه با حضور حجت‌الاسلام احمد مبلغی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت 13 تا 14:30 در سالن کنفرانس سازمان‌ فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ایران برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره جنبه‌ها و ظرفیت‌های تقریبی قیام حضرت امام حسین(ع) می پردازد.

تجلی آموزه‌های قرآن در مکتب عاشورا، کارکردهای امروزی تقابل عاشورا با انحرافات جامعه، بیداری اسلامی؛ جلوه‌ای از رهایی‌بخشی عاشورا، عاشورا و سبک زندگی، استراتژی تبدیل تهدید به فرصت در مکتب عاشورا از دیگر مباحث پیش بینی شده برای بررسی در قالب این مجموعه نشستها هستند .

سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ایران در خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85 واقع است.
 
