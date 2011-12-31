آمار نهایی ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس نهم/ جزئیات ثبت نام ها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور صبح امروز در کنفرانس خبری به اعلام آخرین نتایج ثبت نام داوطلبین نامزدی در انتخابات مجلس نهم پرداخت.

وی ضمن تبریک میلاد امام موسی کاظم (ع) و گرامیداشت حماسه 9 دی عنوان کرد: بر اساس گزارش های واصله در حوزه های انتخابیه ثبت نام شاهد حضور گسترده داوطلبین نامزدی در انتخابات مجلس نهم بوده ایم.

به گفته وزیر کشور انتخابات برای مردم است و هم اکنون فصل برداشت محصول مردمسالاری دینی است.

نجار با بیان اینکه از روز شنبه سوم دی تا روز جمعه 9 دی ماه سال جاری مجموعا 5 هزار و 405 نفر آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند که از این تعداد 10 نفر انصراف دادند و در مجموع 5 هزار و 395 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام قطعی شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشترین ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس نهم در استانهای تهران با ثبت نام از هزار و 66 نفر و استان اصفهان با ثبت نام از 417 نفر بوده است، گفت: همچنین کمترین آمار ثبت نامی از داوطلبان شرکت در این دوره از انتخابات مربوط به استان های هرمزگان با ثبت نام از 39 داوطلب و استان خراسان شمالی با ثبت نام از 37 داوطلب شرکت در این دوره از انتخابات است.

وزیر کشور در خصوص تفکیک جنسیتی ثبت نام شدگان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: از تعداد 5 هزار و 395 داوطلبی که در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده اند 428 نفر بانوان و 4 هزار و 967 نفر آقایان هستند.

نجار با بیان اینکه 4 هزار و 557 نفر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا هستند، تصریح کرد: بقیه داوطلبین نیز دارای مدارک تحصیلی دیگری هستند.

وی بیشترین فراوانی سنی داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس نهم را در محدوده سنی 41 تا 45 سال با ثبت نام از هزار و 240 نفر دانست و افزود: جوانترین داوطلبی که برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده است 30 سال و مسن ترین داوطلبی که برای این دوره از انتخابات ثبت نام کرده است 74 سال سن دارد.

وزیر کشوردر ادامه با بیان اینکه 260 نفر از ثبت نام شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم نمایندگان فعلی مجلس هستند، گفت: 197 نفر هم سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی را دارند.

نجار خاطر نشان کرد: با توجه به حذف تبصره 2 ماده 28 قانون که مقطع تحصیلی لیسانس و پایین تر در آن حذف شد 3 هزار و 522 نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس نهم که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر بودند نتوانستند در این دوره از انتخابات ثبت نام کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: در این دوره از انتخابات ما شاهد افزایش 16 درصدی مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای داوطلبین شرکت در انتخابات بوده ایم که این نشان دهنده پرشور بودن این دوره از انتخابات نسبت به سایر دوره های گذشته انتخابات است.

وزیر کشور در ادامه در خصوص انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان رضوی 10 داوطلب و از استان کردستان 8 داوطلب برای شرکت در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند.

نجار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مراحل بعدی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برابر قانون زمانی که مراجع چهارگانه جواب استعلام از سوابق داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس نهم را بدهند ما آنها را به هیئت های اجرایی که در سراسر کشور هستند اعلام می کنیم و آنان 10 روز فرصت دارند که صلاحیت های داوطلبین شرکت در این دوره از انتخابات بررسی کند و نتایج را بدهند.

وی با بیان اینکه اگر افرادی رد صلاحیت شدند هیئت های اجرایی باید یک روز پس از دریافت این رد صلاحیت ها کسانی که صلاحیتشان رد شده است را مطلع کنند، گفت: همچنین افراد رد صلاحیت شده نیز 4 روز فرصت دارند که به مراجع مربوطه اعتراض خود را اعلام کنند.

به گفته وزیر کشور به ازای هر کرسی نمایندگی اقلیت های دینی مجلس سه نفر در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده اند. ضمن اینکه در این دوره برای هر کرسی مجلس 19 نفر با یکدیگر به رقابت می پردازند.