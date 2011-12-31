به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مهدوی مهدوی کیا با موافقت مصطفی دنیزلی سرمربی پرسپولیس و رضایت امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه داماش به جمع سرخپوشان تهرانی بازگشت.

به همین خاطر محمد رویانیان از همکاری دنیزلی و عابدینی در پیوستن این بازیکن با سابقه پرسپولیس و تیم ملی تشکر و اظهار داشت: جذب مهدوی کیا اجابت خواست هواداران بود، امیدوارم این انتقال باعث شاد شدن دل هواداران و تقویت تیم پرسپولیس شود.

مهدی مهدوی‌کیا که سابقه بازی در تیمهای آلمانی بوخوم، هامبورگ و اینتراخت فرانکفورت را دارد، پس از 13 سال به تیم پرسپولیس بازمی گردد.