  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

رهی

بسترهای لازم جهت رونق اقتصادی استان سمنان فراهم شود

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: مدیران دستگاهها باید امتیازات قانونی و بسترهای لازم را جهت جذب سرمایه گذار و رونق اقتصادی استان فراهم نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح روز شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات انتقال آب به استان سمنان در محل استانداری، با بیان اینکه یکی از مشکلات استان سمنان  کمبود آب می باشد افزود: این استان پتانسیل های بالایی جهت رشد و توسعه دارد و با تامین آب مشکلات این استان رفع میشود .

وی تصریح کرد: استان سمنان، استان صنعتی است و برای رشد و توسعه بیشتر به سرمایه گذاری نیاز دارد و جذب سرمایه گذاران هم با تامین آب کافی میسر میگردد.

استاندار سمنان همچنین بر بررسی و مطالعات بیشتر در این پروژه تاکید کرد و گفت : باید مشخص شود که در استان سمنان در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات چه مقدار آب مورد نیاز است.

