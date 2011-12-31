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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

حجت الاسلام خاموشی:

سازمان تبلیغات ظرفیتهای فراوانی برای توسعه فرهنگی دارد

سازمان تبلیغات ظرفیتهای فراوانی برای توسعه فرهنگی دارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به علت داشتن ریشه های سنتی، دارای ظرفیتهای فراوانی در زمینه توسعه فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در دیدار با استاندار هرمزگان با اشاره به روابط خوب سازمان تبلیغات اسلامی با مسئولان عالی رتبه استانها، بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به علت داشتن ریشه های سنتی و تاریخی از ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه توسعه فرهنگی برخوردار است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تعریف کارکردهای جدید برای سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: در حال حاضر سازمان تبلیغات دارای ظرفیتهای خوبی همچون مدارس معارف، حوزه هنری و سوره مهر است و در این موسسات کالاهای فرهنگی بسیار خوبی تولید می شود.

وی ادامه داد: این سازمان در بخشهای مختلفی همچون هنر، فناوری، رسانه، جوانان و اوقات فراغت ظرفیتهای بسیار خوبی را ایجاد کرده و خوشبختانه مردم هم از کالاهای فرهنگی تولید شده درسازمان تبلیغات استقبال خوبی داشته اند.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه به تاسیس مدارس معارف توسط سازمان تبلیغات اشاره کرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در برهه ای احساس کرد خلاء مدارس معارف در کشور وجود دارد و خوشبختانه پس از تاسیس این مدارس مردم استقبال بسیار خوبی از آن داشتند.

کد مطلب 1497221

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