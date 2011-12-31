رقم قاچاق معادل بودجه یک کشور همسایه/ قرارداد ننگین کرسنت را متوقف کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز در همایش بررسی روند پیشرفت مصوبات اخیر دولت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بهای خسارتهای ناشی از قاچاق غیرقابل جبران است، افزود: باید قاچاق در هر جایی که صورت میگیرد تعقیب کرده و آن را ریشه کن کنیم، البته در این زمینه با خطراتی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رئیس جمهور با ذکر این مطلب که افرادی که امروز در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمع شدهاند برای ریشه کن کردن آن هم پیمان میشوند، گفت: پیمان میبندیم که قاچاقچیان و باندهای قاچاق را متوقف کنیم.
وی با اشاره به اینکه قاچاقهای کوچک لنجها و یا قاچاقهایی که از طریق قاطرها در برخی مرزهای کشور صورت میگیرد قاچاقهای اصلی نیستند، افزود: قاچاقچیان اصلی در تهران و در مراکز استانی و به صورت شبکهای هستند که باید آنها را مورد هجوم قرار دهیم.
رحیمی به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره جدید فعالیت اشاره و عنوان کرد: گرچه ارقام 15، 16 میلیارد دلاری قاچاق بالاست اما این ارقام قطعی نیست اما به هر حال پدیده شوم قاچاق باعث از بین رفتن تولیدات، باعث بیکاری، از بین رفتن رقابت و ضایعات جسمی و روانی میشود.
وی گفت: ورود کفشهای چینی به کشور باعث تعطیلی 6 هزار واحد تولیدی کفش و یا ورود لباسهای دست دوم با قیمتهای ارزان باعث نابودی خیاطیها شد و تمام این افراد به خیل بیکاران پیوستند.
معاون اول رئیس جمهور با اصلاح تعرفه برخی اقلام گفت: با تغییر تعرفه موبایل قاچاق موبایل متوقف شد، این در حالی است که قاچاقچیان بدون پرداخت حق و حقوق دولت به این کار اقدام میکردند.
وی ادامه داد: تعرفه و عوارضی که بر سیگار بسته شد، باعث شد که قاچاق این کالا برای قاچاقچیان صرف نداشته باشد. قاچاق یک جنگ تمام عیار است که ارز و حیثیت ما را به خطر میاندازد.
به گفته رحیمی قانون یارانهها در مجموع باعث افزایش 15 الی 20 درصدی قیمت برخی اقلام شد اما بسیاری تقلب و تخلفاتی را صورت دادند اما مقابله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت با این افراد تشدید میشود.
وی بر هماهنگی با استانداران در مبارزه با قاچاق کالا و مرز به ویژه در مرز و استانهای مرزی تاکید کرد و گفت: بهتر است برای مبارزه با قاچاق به ویژه در نقاط مرزی لیستی از کالاهای مورد نیاز تهیه شد تا کالاها به صورت قانونی وارد کشور شود که از این طریق تحریمها نیز شکسته میشود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال صادرات غیر نفتی را به 45 میلیارد دلار خواهیم رساند و در ادامه برابری صادرات و واردات را محقق خواهیم کرد. وی با بیان اینکه قرارداد ننگین کرسنت متوقف شد، گفت: تمام تلاش ما این است که قاچاقهای باندی را متلاشی کنیم.
رحیمی عنوان کرد: میزان قاچاقی در کشورمان صورت میگیرد 5 برابر بودجه یکی از کشورهای همسایه است؛ بنابراین اقلامی که وارد کشورمان میشوند را سازماندهی خواهیم کرد.
وی به تحریم بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: عدهای به چهارراه استانبول میروند و قیمت دلار را افزایش میدهند. عدهای نیز عوامل خود را به باندها میفرستند تا عملکرد دولت را زیر سئوال ببرند و عنوان کنند که تمامی اینها کار دولت و بانک مرکزی است در حالی که تمام این عوامل از خارج کشور نشات میگیرد و یک روز نفت و یک روز بانک مرکزی را تحریم میکنند. بانک مرکزی ایران از خوش حسابترین بانکهای مرکزی در دنیاست.
معاون اول رئیس جمهور به اقدامات شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: سرگذشت ایجاد 1.5 میلیون شغل و در سالجاری ایجاد 2.5 میلیون شغل هدفگذاری شده بود که این هدف گذاری ضد بیکاری و ضد قاچاق است.
وی گفت: یارانه کشاورزان و روستائیان قابل تبدیل به وثیقه بانکی است که هدف آن کاهش بیکاری است تا این افراد به سراغ قاچاق و نابهنجاریها و مواد مخدر نروند.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید از موجودی تمام انبارها اطلاع داشته باشد که در این راستا کدگذاری و شناسنامهدار شدن اجناس در دستور کار قرار دارد تا کالاهای قاچاق شناسایی شوند.
