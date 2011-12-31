به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فیلم "دختری با کفش های کتانی" در این کارگاه گفت: یکی از انتقاداتی که به سینما می شود، این است که سینما هنر گرانی است و نیاز به گروه دارد؛ بر خلاف شعر و داستان، که هنرهایی انفرادی و کم‌هزینه هستند.

صدرعاملی تاکید کرد: با این حال، جشنواره فیلم 100 به دلیل امکاناتی که برگزارکنندگان آن در اختیار فیلمسازان می گذارند و نیز، کوتاهی و سادگی فیلم ها، بستری مناسب برای ورود فیلمسازان جوان فراهم کرده‌است و آن ها تنها نیاز به خلاقیت و ذهنیت مناسب دارند.

وی با بیان اینکه فیلم 100 مانند هایکوهای ژاپنی است، ادامه داد: می توان فیلم 100 ثانیه‌ای را به هایکوهای ژاپنی تشبیه کرد؛ اگر شما بتونید این ایجاز و شاعرانگی را به سینما وارد کنید، آن وقت شعر را وارد سینما کرده اید و در این صورت این شعرها در جشنواره 100 دیده خواهد شد.

کارگردان فیلم "زندگی با چشمان بسته" با بیان اینکه یک فیلمساز موفق باید از جامعه و مردم الگو برداری کند، اضافه کرد: وام گرفتن از زندگی روزمره مردم، اجتماع و تعریف دوباره آن ها در سینما می تواند زمینه ساز خلق تصاویری حیرت انگیز باشد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال، زندگی شهری و معضلات آن می تواند شروع خوبی برای یک قصه باشد.

صدرعاملی با بیان اینکه به لحاظ محتوایی سه شیوه روایت در آثار برگزیده فیلم100 مشهود است، گفت: به لحاظ محتوا و فرم ما با سه شیوه روایت رو به رو بودیم: فیلم‌های ساده‌ای که برشی از زمان بودند؛ فیلم‌هایی که ما را در پایان شگفت‌زده می کردند و فیلم‌هایی که تلفیق درست اندیشه و تکنولوژی را در خود داشتند.

این کارگردان سینمای ایران افزود: با این حال، معتقدم موفق ترین فیلم‌های کوتاه، آن‌هایی هستند که کارگردان بتواند فیلمی را روایت کند که برشی هنرمندانه از یک اتفاق است و ابتدا و انتها ندارد.

صدرعاملی در پایان با اشاره به جشنواره 100 و برگزاری موفق این جشنواره گفت: متاسفانه شاهدیم که در فضای سینمایی کشور مانند قارچ جشنواره سبز می‌شود و بسیاری از آن ها موقتی‌اند و دوامی ندارند، اما اینکه جشنواره 100 به هشتمین دوره خود رسیده‌ و همیشه با استقبال مخاطلبان همراه بوده‌است، نشان‌دهنده قابلیت‌های این جشنواره و راه درستی است که این جشنواره در پیش گرفته است.

در ادامه این کارگاه، مریم اشرفی زاده، دبیر کمیته انتخاب و داوری جشنواره فیلم 100 نیز گفت: بسیاری از علاقه‌مندان، برای فیلم‌سازی و شرکت در جشنواره 100،معمولا قصه و روایت بلندی را می آورند و می خواهند آن را به حدی کوتاه کنند که در قالب فیلم 100 بگنجد.

وی افزود: این کار اشتباه است؛ زیرا فیلم 100 در واقع تصویر است و با کنار هم گذاشتن این تصویرها شکل می گیرد و معنا را منتقل می‌کند. مهمترین موضوع در ساخت فیلم 100 ثانیه، بیان عاطفی موضوع و ایجاد احساس در بیننده است؛ به همین دلیل، معتقدم فیلم 100 باید با دل ساخته شود. به هیچ وجه نباید در این نوع فیلم به دنبال کار عظیم و شعار دادن باشیم.

نخستین کارگاه فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر .با نمایش آثار منتخب جشنواره هفتم برگزار شد.