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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

صدرعاملی:

زندگی شهری موضوع فوق‌العاده‌ای برای فیلم 100 ثانیه‌ای است

زندگی شهری موضوع فوق‌العاده‌ای برای فیلم 100 ثانیه‌ای است

رسول صدرعاملی، کارگردان صاحب نام سینمای ایران، در نخستین کارگاه آموزشی فیلم 100 عنوان کرد، زندگی شهری می تواند موضوع بسیار خوبی برای ورود به عرصه ساخت فیلم کوتاه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فیلم "دختری با کفش های کتانی" در این کارگاه گفت: یکی از انتقاداتی که به سینما می شود، این است که سینما هنر گرانی است و نیاز به گروه دارد؛ بر خلاف شعر و داستان، که هنرهایی انفرادی و کم‌هزینه هستند.

صدرعاملی تاکید کرد: با این حال، جشنواره فیلم 100 به دلیل امکاناتی که برگزارکنندگان آن در اختیار فیلمسازان می گذارند و نیز، کوتاهی و سادگی فیلم ها، بستری مناسب برای ورود فیلمسازان جوان فراهم کرده‌است و آن ها تنها نیاز به خلاقیت و ذهنیت مناسب دارند.

وی با بیان اینکه فیلم 100 مانند هایکوهای ژاپنی است، ادامه داد: می توان فیلم 100 ثانیه‌ای را به هایکوهای ژاپنی تشبیه کرد؛ اگر شما بتونید این ایجاز و شاعرانگی را به سینما وارد کنید، آن وقت شعر را وارد سینما کرده اید و در این صورت این شعرها در جشنواره 100 دیده خواهد شد.

کارگردان فیلم "زندگی با چشمان بسته" با بیان اینکه یک فیلمساز موفق باید از جامعه و مردم الگو برداری کند، اضافه کرد: وام گرفتن از زندگی روزمره مردم، اجتماع و تعریف دوباره آن ها در سینما می تواند زمینه ساز خلق تصاویری حیرت انگیز باشد.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال، زندگی شهری و معضلات آن می تواند شروع خوبی برای یک قصه باشد.

صدرعاملی با بیان اینکه به لحاظ محتوایی سه شیوه روایت در آثار برگزیده فیلم100 مشهود است، گفت: به لحاظ محتوا و فرم ما با سه شیوه روایت رو به رو بودیم: فیلم‌های ساده‌ای که برشی از زمان بودند؛ فیلم‌هایی که ما را در پایان شگفت‌زده می کردند و فیلم‌هایی که تلفیق درست اندیشه و تکنولوژی را در خود داشتند.

این کارگردان سینمای ایران افزود: با این حال، معتقدم موفق ترین فیلم‌های کوتاه، آن‌هایی هستند که کارگردان بتواند فیلمی را روایت کند که برشی هنرمندانه از یک اتفاق است و ابتدا و انتها ندارد.

صدرعاملی در پایان با اشاره به جشنواره 100 و برگزاری موفق این جشنواره گفت: متاسفانه شاهدیم که در فضای سینمایی کشور مانند قارچ جشنواره  سبز می‌شود و بسیاری از آن ها موقتی‌اند و دوامی ندارند، اما اینکه جشنواره 100 به هشتمین دوره خود رسیده‌ و همیشه با استقبال مخاطلبان همراه بوده‌است، نشان‌دهنده قابلیت‌های این جشنواره و راه درستی است که این جشنواره در پیش گرفته است.

در ادامه این کارگاه، مریم اشرفی زاده، دبیر کمیته انتخاب و داوری جشنواره فیلم 100 نیز گفت: بسیاری از علاقه‌مندان، برای فیلم‌سازی و شرکت در جشنواره 100،معمولا قصه و روایت بلندی را می آورند و می خواهند آن را به حدی کوتاه کنند که در قالب فیلم 100 بگنجد.

وی افزود: این کار اشتباه است؛ زیرا فیلم 100 در واقع تصویر است و با کنار هم گذاشتن این تصویرها شکل می گیرد و معنا را منتقل می‌کند. مهمترین موضوع در ساخت فیلم 100 ثانیه، بیان عاطفی موضوع و ایجاد احساس در بیننده است؛ به همین دلیل، معتقدم فیلم 100 باید با دل ساخته شود. به هیچ وجه نباید در این نوع فیلم به دنبال کار عظیم و شعار دادن باشیم.

نخستین کارگاه فیلم 100 به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر .با نمایش آثار منتخب جشنواره هفتم برگزار شد.

کد مطلب 1497224

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