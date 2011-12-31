به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر ولایتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان به مسائلی همچون حماسه مردمی 9 دی، ساکتین فتنه، شاخص های نماینده مطلوب، وحدت اصولگرایان و اقدامات عملی جبهه متحد اصولگریان در انتخاب نامزدهای اصلح پرداخت.

متن کامل گفتگوی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان به شرح ذیل است:



اقای دکتر در بحث عملی انتخابات می خواهیم ورود کنیم. روند انتخاب نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان الان در چه مرحله ای است؟



از زمان بندی که در ابتدا صورت گرفته شده عقب نیستیم. یعنی استان ها تقریبا ستادهای خود را تشکیل داده اند. ممکن است بعضی نواقص را داشته باشند اما در مجموع کار استان ها به خوبی پیش می رود. در تهران نیز مجموعه اجرایی زحمات زیادی می کشد و کار پرفشار و قابل تقدیری دارند به طوریکه جبهه متحد اصولگرایان در مقایسه با سایر گروه هایی که در حال فعالیت برای انتخابات هستند اگر جلوتر نباشد عقب نیست. در کل روندی که تقریبا از بیش از یک سال قبل شروع شده با متانت خاصی در حال پیگیری است.



اخیرا بعضی جراید و سایت های خبری فهرستی را به عنوان لیست جبهه متحد در شهر تهران منتشر کرده اند. نظر رسمی ستاد درباره این لیست و یا لیست های مشابهی که ممکن است بعدها منتشر شود چیست؟



طبیعی است که هر چه به انتخابات نزدیک می شویم، بازار شایعه سازی توسط بی اخلاق ها گرم بشود. بعضی ها حدس هایی می زنند و روی کاغذ می آورند که ممکن است در آینده هم در مقایسه با لیست جبهه متحد چند نفری هم درست از آب دربیاید و مقرون به صحت باشد ولی هنوز تصمیمی درباره لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران گرفته نشده است. بدیهی است که تصمیمات جبهه متحد اصولگرایان در فرصت های مقتضی از طریق مراجع رسمی ستاد منتشر می شود.



درباره فعالیت های چند روز اخیر ستاد و سفرهای استانی اعضای هیات مرکزی و آینده این برنامه ها صحبت بفرمایید.



سفرهای استانی کیفیت خوبی داشته و در جریان این سفر ستادهای استانی و شهرستان ها فعال شدند. آن طور که بنده مطلع شدم، الحمدلله با اسقبال بی نظیر مردمی هم رو به رو شده است. انشالله این گونه فعالیت ها تا شب انتخابات هم ادامه خواهد داشت.



ظاهرا برنامه مفصلی در ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان طراحی شده است؟



بله. واحد برنامه ریزی، آموزش، نظارت و ارزیابی زحمت بسیار کشیدند. که به بخشی از آن اشاره می کنم. بالاخره اصولگرایان با شکل‌دهی جبهه متحد به دنبال تشکیل مجموعه‌ای عمیقاً معتقد به آرمانهای انقلاب، کارآمد، اثربخش، پویا و نظام‌مند برای تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران هستند. برهمین اساس، اهداف کلان جبهه متحد اصولگرایان در شش بند مصوب شد، یک، حضور فعال و متحد نیروهای ولایتمدار در عرصه سیاسی اجتماعی کشور برای بسط گفتمان اصولگرایی و استمرار حاکمیت آن. دو، ایجاد نشاط انتخاباتی برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات. سه، همفکری، مشارکت و همکاری با سایر افراد و گروه‌های اصولگرا جهت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت های همه گروههای همسو. چهار، پیروزی جبهه انقلاب در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی. پنج، کمک به انتخاب نامزد‎های شایسته و معرفی عناصر متعهد و توانمند برای تشکیل مجلسی اسلامی، انقلابی، متخصص و خدمتگزار. شش، شکل‎گیری مجلسی هماهنگ و با برنامه، در جهت کارآمدتر نمودن حکومت.



جبهه متحد اصولگرایان تلاش می‌نماید براساس چشم‌انداز و مبانی اصولگرائی، مأموریت و اهداف کلان جبهه متحد اصولگرایان، نامزدهایی را به مردم معرفی کند که به طور قاطع در مقابل نظام سلطه و عوامل آنها (فتنه، انحراف، فساد) بایستند.



حضرت آیت الله مهدوی کنی در آستانه این روز بزرگ (۹ دی)، پیامی را صادر کردند و در آن به به بحث ساکتین فتنه اشاره کردند. موضع رسمی شما به عنوان سخنگوی ستاد جبهه متحد اصولگرایان در قبال ساکتین فتنه چیست؟



قطعا کسانی که در آن زمان که کشور نیاز به مساعدت آنها داشت و این خطر بود که ضررهای جبران ناپذیری به جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی آن و همچنین حاکمیت ملت بر سرنوشت خود وارد شود، باید جوابگوی رفتار خود باشند. نه تنها در بحث فتنه ۸۸ بلکه در مقاطع دیگر نیز هر کس باید بسته به اهمیت حادثه به وظیفه ملی خود عمل کنند. و هر چه قدر تاثیر گذاری حادثه در هویت ملی، پایداری نظام و حفظ استقلال کشور بیشتر باشد، افراد وظایف سنگین تری دارند؛ علی الخصوص آن‏هایی که در میان مردم سخنانشان شنونده بیشتری دارد و از آنها به نخبگان سیاسی تعبیر می شود. از این منظر کلام آیت الله مهدوی کنی در بیانیه ای که به مناسبت یوم الله نهم دی منتشر کردند، بسیار کلام به جایی بود.



یعنی این طور باید تعبیر کرد که در لیست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان، افرادی که به نوعی در مقابل با فتنه ۸۸ عملکرد مطلوبی نداشتند و با موضعی شفاف در برابر فعالیت جریان انحرافی ندارند، حضور نخواهند داشت؟



تا آنجا که من اطلاع دارم، قطعا همین اتفاق خواهد افتاد و تصمیم جمعی اعضای شورای مرکزی نیز همین است که «ساکتین فتنه» و «ساکتین انحراف» هیچ جایی در میان نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان نداشته باشند.



گروهی هستند که با بهانه حضور ساکتین در جبهه متحد اصولگرایان، خود را از نعمت وحدت محروم کرده اند. به نظر شما این گروه در آینده چه توجیهی برای رفتار وحدت شکنانه خود خواهند داشت؟



باید بگویم که ما تمام امیدمان این است که همه افرادی که در زیر پرچم اصولگرایی جمع شده اند ولو اینکه با هم اختلاف سلیقه داشته باشند؛ با توجه به سه اصل مصحلت بزرگ وحدت برای نظام، اهمیت تشکیل مجلس پیش‏رو و حساسیت زمان و شرایطی که در آن قرار داریم؛ اقتضائات را درک کرده و اختلافات سلیقه را کنار بگذارند و به روند وحدت بپیوندند.



تا آنجایی که مربوط به مجموعه جبهه متحد اصولگرایان است، بنا بر این است که ما جاذبه خود نسبت به گروه های اصولگرا را در بیشترین حد ممکن قرار بدهیم و دافعه خود را نیز به حداقل برسانیم؛ این همان اصل «جذب حداکثی و دفع حداقلی» است که مقام معظم رهبری همواره بر آن در مجموعه اصولگرایان تاکید دارند.

رهبر انقلاب در نزدیک هر انتخاباتی با توجه شرایط جامعه و اقتضائات زمانی، در بیانات خود یک سری از شاخص ها را برای انتخاب شوندگان برجسته تر از بقیه می کنند. به نظر شما در انتخابات پیش رو که اولین انتخابات بعد از پشت سر گذاشتن فتنه ۸۸ است، چه شاخصه هایی برجسته تر از بقیه باید مطرح شود؟



البته درباره شاخصه ها باید منتظر باشیم که خود ایشان به تبیین بپردازند؛ اما با مروری بر فرمایشاتی که ایشان در گذشته و در فضای قبل از هر انتخابات داشتند، در آستانه انتخابات مجلس نهم نیز نظر مبارک ایشان بر شرکت گسترده مردم در عرصه و انتخاب افراد اصلح به عنوان نمایندگان مردم است.



جبهه متحد اصولگرایان نیز شاخصه هایی برای انتخاب نامزدهای خود دارد که تمامی آنها در منشور اصولگرایی که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تدوین شده است، موجود است.



بعضی از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در مصاحبه های خود، شاخص هایی را ذکر می کنند لطفا به برخی شاخصه ها که مورد بررسی قرار گرفته با نگاه تبیینی و مصداقی بفرمایید.



سه شاخص اصلی نامزدهای اصلح در حوزه سلبی مطرح عبارتند از مرزبندی شفاف با جریان فتنه، جریان انحراف و جریان فساد. این سه شاخصه سلبی که نام برده شده، مصادیقی دارد که باید آنها تبیین شود تا اگر در آینده منتسبان به این سه گروه با انجام طراحی‏ های جدید، دامنه عملکردی خود را تغییر دادند، سریع شناخته شود. در قضیه جریان فتنه باید در نظر بگیریم که اگر هر جریانی قدم در همین روشی که فتنه گران ۸۸ رفتند بگذارند، آنها نیز از نظر ما تمام می شوند. البته نمی توان این طور تصور کرد که پرونده جریانات فتنه و جریانات انحرافی بسته شده بلکه در اینده نیز ممکن است شاهد حضور فتنه های جدیدتر با نقشه هایی دیگر باشیم.



به صورت مبنایی باید اینگونه عرض کنم که جبهه متحد اصولگرایان معتقد است، آن دسته از کسانی که به دنبال آشوب طلبی و ضربه زدن به نظام از هر راهی هستند؛ چه آنها که در گذشته مرتکب این عمل شدند و امروز سوسابقه دارند و چه آنهایی که از آرمان‏ها و ارزش‏هایی که برای آن‏ها انقلاب کردیم منحرف شده اند و با مسیر اصلی انقلاب زاویه پیدا کرده اند، هیچ جایی در ارکان اصلی اساسی حکومت نباید داشته باشند. در زمینه فساد به هر شکل اقتصادی،سیاسی، اخلاقی و ... نیز همین برخورد باید صورت بگیرد. فساد از هر نوع که باشد مذموم است و نباید جایی در ارکان حکومتی داشته باشد؛ چرا که نهادی همچون مجلس حایگاه مصلحین است نه مفسدین.



در حوزه ایجابی چه؟



در حوزه ایجابی، معیارها مفصلا در کلام حکیمانه رهبری و منشور اصولگرایی، آمده است.



همانطور که قبلاً نیز در بیانیه‌ و مصاحبه‌ها اعلام شده است معیار و میزان فعالیت جبهه متحد اصولگرایان منشور اصولگرائی است که توسط حضرت آیت‌اللّه مهدوی کنی دبیر محترم جامعه روحانیت مبارز و حضرت آیت‌‌اللّه یزدی دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۳۸۹ جهت انسجام و وحدت اصولگرایان منتشر گردیده است. البته در راس همه ‏ی این شاخصه ‏ها، ولایت‏مداری قرار دارد. اگر موضوع ولایت فقیه در این انقلاب مطرح و تثبیت نشده بود؛ نه امکان پیروزی انقلاب به وجود می‏آمد و نه امکان دستیابی به استقلال. ولی فقیهی که با نظر مجتهدین این ملت انتخاب شده و در صلاحیت های فردی و اجتماعی همچون تقوا، کارآمدی، تدبیر، عدالت، آگاهی، بینش و ... نمونه کاملا برجسته و بارزی است؛ کسی است باید رفتارش و سخن اش فصل الخطاب قرار بگیرد.



همانطور که مستحضرید، در ایام بزرگداشت یوم الله ۹ دی هستیم؛ روزی که مردم ایران بصیرت بالای خود را با میزان معرفت خود به ولایت و پایبندی به ارزش ها نشان دادند. ارزیابی و تحلیل اجمالی جنابعالی از این نقطه عطف که منشا تحولات بسیار شد چیست؟

