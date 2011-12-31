کاهش 60 درصدی مرگ مسمومیت با گاز در آذربایجان غربی

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نفر در آذربایجان غربی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست داده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت شدگان ناشی از گاز گرفتگی 10 نفر بود 60 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن طی این مدت چهار نفر زن بود، اظهار داشت: تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز طی ماه گذشته سه نفر در سطح استان گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی همچنین از کاهش 24 درصدی تلفات حوادث رانندگی در معابر دورن و برون شهری خبر داد و بیان داشت: طی این مدت 453 نفر جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به تعداد 596 نفر، 24 درصد کاهش داشته است.

افتخاری با اشاره به مصدومیت هفت هزار و 672 نفر در اثر سوانح رانندگی در محورهای ارتباطی استان از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: از این تعداد پنج هزار و 575 نفر مرد و دو هزار و 97 نفر زن بودند که آمار مصدومان امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که هفت هزار و 471 نفر بود، 2.7 درصد افزایش یافته است.

این مسئول با بیان اینکه از تلفات جانی حوادث رانندگی 358 نفر مرد و 95 نفر زن بودند، اظهار داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 279 مورد در جاده های برون شهری و پس از آن با 93 نفر در تصادفات درون شهری، 73 نفر در جاده‌های روستایی و محل مرگ هشت نفر نامعلوم گزارش شده است.