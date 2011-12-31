میلیونها گیرنده اینترنت بی سیم در خطر

به گزارش خبرگزاری مهر، Wi-Fi Protected Setup فناوری است که مورد استفاده بسیاری از تولیدکنندگان دستگاههای روتر بی سیم در سراسر دنیا به منظور ایجاد تسهیل در روند اتصال قرار می گیرد.

این فناوری از روش استفاده می کند که برپایه تبادل یک کد IPN هشت رقمی برای تصدیق صحت اتصال قرار دارد. این درحالی است که این روش اکنون از یک حفره امنیتی حاد متاثر شده است.

یک محقق امنیتی به نام "استفان ویه بوک" این حفره به طور بالقوه خطرناک را در سیستم Wi-Fi Protected Setup کشف کرده است.

این محقق به مکانیزم تصدیق WPS برپایه کد PIN حمله کرد و نشان داد که کد PIN در دو لحظه مختلف به روتر ارائه می شود.

در بخش اول، روتر چهار رقم را به عنوان ارقام صحیح یا خطا شناسایی می کند درحالی که ارقام باقیمانده تنها به عنوان یک ارزش مجموعه مقابله ای مشتق از بخش اول به کار می روند.

براساس گزارش وب نیوز، "ویه بوک" با استفاده از این نفوذپذیری ساختاری در این فناوری توانست در مدت دو ساعت زمان لازم برای کشف PIN ورود به شبکه وای- فای تعداد تلاشهای حمله را از 100 میلیون به 11 هزار کاهش دهد. به گفته این محقق امنیتی این نفوذپذیری بسیار جدی است.