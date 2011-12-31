به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه علاوه‌بر کارگردان فیلم، محمود کلاری؛ فیلمبردار، محسن علی‌اکبری؛ تهیه‌کننده، زیبا بروفه، آنا نعمتی، دانیال عبادی و مجید یاسر؛ بازیگران فیلم "پایان دوم" هم حضور داشتند.

در ابتدای نشست پرسش و پاسخ که بعد از اکران فیلم برگزار شد، یعقوب غفاری به تاریخچه‌ای از ساخت فیلم با موضوع جهان موازی با جهان متاولی اشاره کرد و گفت: اساس این تفکر این است که یک جهان دیگری در کنار جهان ما به صورت موازی در حال حرکت است. اصل این تفکر از تفکر غربی نشات گرفته و هدفش هدایت انسان‌ها به سمت تباهی و پوچی است.

وی با بیان اینکه هالیوود سرمایه گذاری زیادی در این حوزه موضوعی کرده گفت: در آمریکا سالی حدود 15 فیلم و سریال در این باره تولید می‌شود اما در سینمای ایران، "پایان دوم" اولین فیلمی است که درباره جهان موازی ساخته می‌شود.

غفاری ادامه داد: البته اساس تفکر آن‌ها این است که جهانی پیش و بعد از جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم وجود ندارد و هرچه هست همین جهان است و با مرگ زندگی تمام می‌شود که این نوع نگاه با تفکر اسلامی ما در تضاد است و ما هم در "پایان دوم" آن را رد کردیم.

غفاری در ادامه با تشکر از بزرگانی همچون محمود کلاری که در ساخت این فیلم او را یاری کرده‌اند گفت: به عنوان فیلم اول از "پایان دوم" راضی هستم. البته در فیلم‌های بعدی بیشتر و بهتر به جهان موازی خواهم پرداخت چرا که جای آن در سینمای ایران خالی است. در سینمای جهان فیلم‌های بسیار خوبی با این موضوع ساخته می‌شود و ما نباید به آن بی توجه باشیم. امیدوارم در فیلم‌های بعدی به گونه‌ای بهتر جهان موازی را نشان دهم که نقایص این فیلم را نداشته باشد.

کارگردان فیلم "پایان دوم" همچنین در پاسخ به سوالی درباره ریتم کند فیلم در دقایق ابتدایی آن توضیح داد: این ایراد را قبول می‌کنم اما برای آن دلیل داشتیم. همان‌طور که گفتم این اولین فیلم در سینمای ما درباره جهان موازی بود و من باید اطلاعات زیادی را در ابتدای فیلم به مخاطب می‌دادم، بنابراین نمی‌توانستم سرعت فیلم را آنچه هست بالاتر ببرم.

غفاری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه در فیلم‌های بعدی که درباره این موضوع خواهد ساخت چه حرف جدید می‌تواند ارائه کند گفت: قرار نیست حرف جدیدی بزنیم، آن‌ها این همه فیلم می‌سازند که یک حرف بزنند و بگویند جهانی قبل و بعد از این جهان نیست، من همه در همه فیلم‌هایم همین حرفی را که در "پایان دوم" زدم با نگاه جدید مورد تاکید قرار می‌دهم.

او در بخش دیگری از حرف‌های خود گفت: موضوع عشق در "پایان دوم" تنها یک فضا بود برای بیان نگاهم درباره جهان موازی و به هیچ وجه اصل نبود. در واقع من از یک داستان عاشقانه برای بیان حرف دیگری بهره گرفتم.

همچنین در این نشست محمود کلاری گفت: کار کردن با کارگردان فیلم اول برایم بسیار جذاب و دوست داشتنی است چرا که شور و جوان‌ها و تلاش آن‌ها همواره برای من آموزنده بوده و باعث شده تا در یک نقطه ثابت نمانم.

کلاری ادامه داد: در آغاز این فیلم فکر می‌کردم که موضوع پیچیده‌فیلم ما را با یک کار سخت مواجه خواهد کرد و احساسم این بود که این موضوع برای یک کارگردان فیلم اول کار سختی است که خوشبختانه این‌طور نشد و در نهایت فیلم خوبی از آب درآمد.

در بخش دیگری از این نشست محسن علی اکبری هم، از "پایان دوم" به عنوان هجدهمین فیلم اولی که تهیه کرده است یاد کرد و گفت: خوشحالم که فیلم‌های اول کارگردان‌های شناخته شده‌ای همچون مرحوم رسول ملاقلی‌پور و محمدرضا هنرمند را تهیه کرده‌ام.

وی افزود: امروز هم از تهیه فیلم "پایان دوم" رضایت دارم اگرچه زحمت تهیه این فیلم بیشتر بر عهده آقای علی غفاری و بنده و من بیشتر ایشان را همراهی کرده‌ام.

در ادامه نشست پرسش و پاسخ فیلم "پایان دوم" آنا نعمتی با اشاره به متفاوت بودن قصه این فیلم گفت: در "پایان دوم" داستانی تعریف می‌شود که با ملودرام‌های یک طرفه امروز متفاوت است و تجربه جدیدی برای من به عنوان یک بازیگر بود.

وی با بیان اینکه "دیالوگ‌های فیلم را خیلی دوست داشتم" ادامه داد: البته "پایان دوم" یک فیلم سلیقه‌ای است و ممکن است یک نفر خیلی آن را دوست داشته باشد و در عین حال نفر دیگر با آن ارتباط برقرار نکند ولی در مجموع معتقدم که این فیلم هم از لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی فیلم خوبی است.

نعمتی در ادامه به سوالی که در مورد هیجان زیاد در بازی‌اش در این فیلم وجود داشت این‌گونه پاسخ داد: شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث شد من برای این نقش انتخاب شوم این است که من در زندگی عادی خود همین اندازه هیجان دارم چرا که شخصیت رویا در "پایان دوم" هم بسیار هیجانی و پر جنب و جوش است.