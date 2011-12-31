زلزله گزیک در خراسان جنوبی خسارت جانی و مالی نداشت

محمدرحیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از کارشناسان ارزیاب امدادگر جمعیت هلال احمر، بزرگی این زمین لرزه 3.6 در مقیاس امواج درونی زمین اعلام شده، این در حالی است که ساکنان محلی شدت لرزش زمین را بیش از این مقدار احساس کرده اند.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارت مالی نیز از وقوع این زلزله گزارش نشده است، افزود: بیشترین لرزش ها در روستاهای بخش گزیک، آواز و طبس مسینا گزارش شده است.

شهریاری عنوان کرد: تیم های پیشرو امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز بلافاصله بعد از وقوع این زمین لرزه به محل حادثه اعزام و به ارزیابی محل حادثه پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی یادآور شد: هم اکنون نیز تیم های امداد و پیشرو جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده باش کامل به سر می برند.