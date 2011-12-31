اعتبارات دارویی بیماری های خاص دو برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی رضوی شامگاه جمعه در نشست خبری گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال شرق کشور در مشهد اظهار کرد: افزایش دو برابری داروی بیماری های خاص سبب شد این اعتبارات از 50 میلیارد به 110 میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه تعادل میان افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی با کاهش برخی دیگر از داروها وجود دارد تصریح کرد: قیمت دارو تا پایان سال جاری افزایش چشمگیری ندارد و چنانچه قیمت برخی داروها افزایش پیدا کند کاهش قیمت را در گروهی دیگر از داروها شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه منطقه شمال شرق کشور فرصت مناسبی برای گردشگری سلامت است گفت: توسعه تخت های درمان در این منطقه رونق گردشگری سلامت را به دنبال خواهد داشت.

امامی رضوی در خصوص رویکرد دولت در موضوع گردشگری نیز بیان کرد: رویکرد دولت در موضوع گردشگری سلامت تسهیل ورود بخش خصوصی است و اکثر پشتیبانی های دولت، حمایت های برنامه ای است که با تدوین آیین نامه‌ و تسهیل ارائه مجوزها گروه‌هایی را که در راستای جذب و ارائه خدمات به بیماران فعال هستند، یاری می‌ کند.

وی افزود‌: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است با واگذاری خدمات، تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت کمتر شود و این اقدام موجب حل برخی مشکلات در این راستا می شود.

امامی رضوی بیان کرد: 10 درصد تخت‌های درمانی در منطقه شمال شرق کشور قرار دارد و حدود 30 هزار تخت درمانی در این منطقه نیاز داریم که تقریبا بیش از 60 درصد این عدد تخت‌های جایگزین را در بر می گیرد.

معاون وزیر بهداشت درخصوص هیئت امنایی شدن بیمارستان ها تاکید کرد: هیئت امنایی کردن بیمارستان‌ها راهی مناسب برای ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به جامعه و نیز افزایش تخت‌های درمانی در کشور است.

وی در خصوص تعرفه ویزیت پزشکان نیز عنوان کرد: در بخش ویزیت پزشکان و تعرفه‌های بخش خصوصی کنترل ها و نظارت های جدی صورت می گیرد و دولت تعرفه‌ها را به شکل مطلوب تعیین کرده است.

معاون درمان وزارت بهداشت در زمینه تعهدات شرکت های بیمه ای بیان کرد: برخی از این شرکت ها در پرداخت تعهدات خود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تاخیر دارند که مطابق قانون ظرف مدت دو هفته پس از ارائه اسناد 60 درصد هزینه‌ها باید از سوی شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی و بقیه این مبلغ در مدت دو تا سه ماه پرداخت شود.

امامی رضوی با بیان این مطلب که جمعیتی که به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر رسیده‌اند عدد مناسبی نیست گفت: وزارت بهداشت سعی دارد با اصلاح تعرفه‌های خدمات هزینه‌هایی که بر دوش مردم قرار دارد را کاهش دهد.