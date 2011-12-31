جریمه 81 میلیونی برای قاچاق 55 گوسفند خارجی/ دستگیری قاچاقچیان

محمد حسین سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین احکام تخلفات تعزیراتی در کشور گفت: با حکم شعب تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه قاچاقچیان دام وسیگارخارجی علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند که این قاچاق در چند دستگاه خودرو کشف شد. البته با اعلام شکایت گمرک کرمانشاه پرونده های فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع و با توجه به شواهد وقرائن موجود در پرونده ها، متخلفین را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه 38 میلیون تومانی قاچاقچیان کفش

وی افزود: با حکم شعبه تعزیرات حکومتی استان سمنان قاچاقچیان کفش علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند. در این پرونده ماموران پلیس راه نیروی انتظامی سمنان طی بازرسیهای خود از یک دستگاه خودرومقادیری کالای قاچاق شامل انواع کفش خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد که با اعلام شکایت گمرک پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ارجاع و با توجه به شواهد وقرائن موجود در پرونده، متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش از 38 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جلوگیری از گران فروشی خدمات یک آمبولانس خصوصی

رئیس گشتهای سیار تعزیرات کل کشور اعلام کرد: حسب شکایت شاکی خصوصی ودانشگاه علوم پزشکی رشت مبنی برتخلف یک مرکز آمبولانس درشهرستان رشت ،پرونده ای دراین رابطه تشکیل شد که بر اساس مدارک پرونده این مرکز آمبولانس اقدام به اخذ مبالغ اضافه نموده بود که با توجه به نظریه کارشناسان کمیسیون ماده 11 پرونده فوق درشعبه تعزیرات حکومتی شهرستان رشت مطرح وعلاوه برلغو پروانه مسئول فنی به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم گردید.

10 میلیون جریمه برای قاچاق 17 هزار لیتر نفت

همچنین سرابیان با اعلام اینکه مأمورین مبارزه با قاچاق کالا ارز پلیس آگاهی در لرستان یک تانکر سوخت 17 هزار لیتری نفت سفید مشکوک را کشف کردند گفت: این مخزن سوخت خارج ازشبکه کشف وپس از تنظیم صورتجلسه پرونده ای دراین خصوص درشعبه تعزیرات حکومتی مطرح وموردرسیدگی قرارگرفت که پس از انجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی وبا توجه به محتویات موجود درپرونده شعبه یاد شده تخلف انتسابی را محرزتشخیص وراننده تانکر را علاوه برالزام به استرداد موادسوختی درشبکه رسمی توزیع به پرداخت بیش از 10 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم نمود.

جریمه 81 میلیون تومانی برای قاچاق 55 گوسفند خارجی

رئیس گشتهای سیار تعزیرات کل کشور گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالاوارز گلوگاه مرصاد طی بازرسیهای خود تعداد 55 راس دام خارجی را که به صورت غیرقانونی واردشده بودند شناسایی و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. دراین پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مستقردرگلوگاه مرصاد کرمان ارجاع وبا توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف قاچاق محرزتشخیص و متخلف علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از 81 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.