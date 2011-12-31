  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

محمودی:

12 نفر از کاشمر متقاضی شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شدند

12 نفر از کاشمر متقاضی شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شدند

کاشمر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کاشمر گفت: 12 نفر از حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد و بردسکن متقاضی شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی اظهارکرد: از این تعداد 11 نفر مرد و یک نفر زن هستند و 3 نفر از این افراد مدرک دکتری، 8 نفر فوق لیسانس و یک نفر مدرک معادل دارد.

سرپرست فرمانداری کاشمر افزود: 6 نفر از داوطلبان بین 30 تا 45 سال و 6 نفر بین 46 تا 60 سال سن دارند، مسن ترین فرد با 57 سال سن و جوانترین فرد با 32 سال سن از این حوزه انتخابیه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

محمودی گفت: با اتمام مهلت ثبت نام، ده روز فرصت باقی است تا استعلام های چهارگانه اخذ و سوابق و مدارک افراد توسط هیئت اجرایی بررسی شود.

رئیس ستاد انتخابات کاشمر ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری انتخاباتی سالم شاهد حضور حداکثری مردم در روز 12 اسفند ماه سال جاری باشیم.

کد مطلب 1497239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها