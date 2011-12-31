12 نفر از کاشمر متقاضی شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی اظهارکرد: از این تعداد 11 نفر مرد و یک نفر زن هستند و 3 نفر از این افراد مدرک دکتری، 8 نفر فوق لیسانس و یک نفر مدرک معادل دارد.

سرپرست فرمانداری کاشمر افزود: 6 نفر از داوطلبان بین 30 تا 45 سال و 6 نفر بین 46 تا 60 سال سن دارند، مسن ترین فرد با 57 سال سن و جوانترین فرد با 32 سال سن از این حوزه انتخابیه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

محمودی گفت: با اتمام مهلت ثبت نام، ده روز فرصت باقی است تا استعلام های چهارگانه اخذ و سوابق و مدارک افراد توسط هیئت اجرایی بررسی شود.

رئیس ستاد انتخابات کاشمر ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری انتخاباتی سالم شاهد حضور حداکثری مردم در روز 12 اسفند ماه سال جاری باشیم.