برنامه جریان انحرافی برای پایان ثبت نام انتخابات/ پاسخ باهنر به انتقادات

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

پاداش استاندارد شدن اتاق استانداران محقق نشد

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : باوجود آنکه بر اساس دستور شورای عالی اداری قرار بود برای استاندارانی که اقدام به استاندارد کردن مساحت اتاق خود به متراژ 15 متر مربع کرده و سایر ضوابط مورد نظر دولت همچون در نظر گرفتن فضایی برای تکریم ارباب رجوع را رعایت کنند، از محل بودجه سال 90 پاداش عملکرد به آنها داده خواهد شد که تاکنون این موضوع محقق نشده است.

حقوق 8 هزارتومانی برای حفاظت از بانک ها

خراسان در خبر دیگری آورده است: مسئولان یکی از شهرهای مرکز کشور پس از وقوع چند سرقت از بانک های این منطقه، اقدام به استخدام افرادی کرده اند که روزانه 8 هزار تومان حقوق می گیرند و با لباس های خاص اما بدون اسلحه در مقابل درب ورودی این بانک می ایستند.

گاف بی بی سی فارسی!



وطن امروز نیز در خبری نوشت: گوینده بخش خبری بی بی سی فارسی گفت یکی از مادرانی که در اعتراض به بازداشت فرزندان خود در پارک لاله تهران بست می نشستند بازداشت شد. اما وقتی خدیجه مقدم فعال فمینیست به عنوان مطلع و برای اعلام هبستگی با زن بازداشت شده با تلویزیون فارسی بی بی سی ارتباط تصویری برقرار کرده سخنان جالب توجهی را برزبان آورد. وی در معرفی ژیلا کرم زاده عنوان کرد دلم می خواهد این را بگویم که ایشان یک شاعر جوان دلسوزی است که حتی ازدواج نکرده و خودش مادر نیست! ولی به قدری متعهد است که همه بچه های ایران را فرزند خودش می داند.

برنامه جریان انحرافی برای پایان ثبت نام انتخابات مجلس

روزنامه جوان نوشت: تیم رسانه ای جریان انحراف بر استفاده دوباره از شگرد افشاگری خاص و هدفمند برای انتخابات مجلس تاکید کرده اند.گزارش های رسیده حاکی است این افراد گفته اند روشی که در انتخابات ۸۸ استفاده شد بسیار موثر بود.الان باید این روش را مورد استفاده قرار دهیم، یا به رئیس فشار بیاوریم که خودبه افشاگری بپردازد و یا اینک باید مجوز افشاگری ها را از وی بگیریم! گفته می شود این افشاگری های خاص قرار است پس از پایان ثبت نام از داوطلبان انجام شود.

اعتراض رسمی سفیر اسرائیل از آمریکا



روزنامه کیهان به نقل از پایگاه خبری دیلی بیست نوشت: وزیر دفاع آمریکا با اظهارات خود درباره عواقب تلخ درگیری نظامی با ایران، مقامات اسرائیلی را بسیار عصبانی کرد. براساس این گزارش وقتی که لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا اوایل همین ماه اظهار نظر کرد که حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران می تواند «خاورمیانه را به درگیری و نزاعی بکشاند که از آن پشیمان خواهیم شد» اسرائیلی ها پشت صحنه بسیار عصبانی شدند. مایکل اورن، سفیر اسرائیل در واشنگتن، به طور رسمی اعتراض دیپلماتیک تسلیم دولت آمریکا کرد.

صدای آمریکا: ایران قادر است تنگه هرمز را ببندد

روزنامه کیهان در خبری تحلیل صدای آمریکا از صحبت های مقامات کشورمان را منتشر کرده و نقل قول رسانه دولتی آمریکا را آورده و نوشته است: ایران قادر است تنگه هرمز را ببندد. صدای آمریکا همچنین با بیان اینکه روزانه دو میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز عبور می کند، خاطر نشان کرد: از راه های جایگزینی صدور نفت خلیج فارس صحبت می شود اما این خطوط جایگزین فعلا از اعتبار ساقط هستند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تهدید ایران درباره بستن تنگه هرمز انتقاد کرده است. اما ایران می تواند این تنگه را ببندد.

سخنرانی نیمه تمام استاندار همدان

روزنامه تهران امروز نیز در خبری از سخنرانی نیمه تمام کرم رضا پیریایی استاندار همدان در خطبه های نماز جمعه مرکز استان خبرداده و گفته است: حدود 20 دقیقه از سخنرانی وی می گذشت که نمازگزاران جمعه همدان شعارهایی علیه جریان انحرافی، مشایی و رحیمی سردادند. استاندار همدان نیز با شینیدن این شعارها سخنرانی خود را نیمه تمام گذاشت و با بیان اینکه تقدس نماز جمعه حفظ نشده است محل نماز جمعه را ترک کرد.

پاسخ باهنر به انتقادات

هفته نامه شما وابسته به حزب موتلفه اسلامی در ویژه نامه ای که به مناسبت 9 دی منتشر کرده، گفتاری از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس را آورده است. او در این گفتار به اتهام سکوتش در برابر فتنه پاسخ داده است. باهنر گفته است تا آنجایی که یادم هست مقام معظم رهبری بعد از انتخابات 88 همیشه از 40 میلیون نفر اسم اسم می بردند و یادم نمی آید که آقا از 25 میلیون نفر تعریف و 13 میلیون نفر را نفی کرده باشند. اینکه افشاگری کنیم و بگوییم یک هفته بعد از انتخابات این افراد نزد مهندس موسوی رفته و گفته اند تو آدم خوبی هستی تو خیلی مهم هستی ...افشاگری ندارد. من هم پیش مهندس موسوی و کلی نصحیتش کردم که سابقه ات خوب است از انقلاب جدا نشو، اما عده ای می خواهند شلوغ کنند و از این ها به عنوان دستاویز علیه بعضی ها استفاده کنند.

روایت صفار هرندی از کسانی که نتوانستند بچه های خود را اداره کنند

روزنامه شرق نیز در ستون «مهم نیست» خود روایتی از سخنرانی پیش از خطبه های محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی را آورده و نوشته است: روایت صفار هرندی از کسانی که نتوانستند بچه‌های خود را اداره کنند پسر یکی از شخصیت‌های مطرح کشور در سال ۸۸ طی یک مصاحبه با نشریه معتبر آمریکایی «یو اس‌ای تو‌دی‌» اعلام کرد که اگر پدر من رییس‌جمهور شود، قانون اساسی را به سرعت تغییر می‌دهد که شأن رهبری در حد یک مقام تشریفاتی شود. صفار‌هرندی همچنین در ادامه سخنان خود در پاسخ به اظهارنظر یک نمازگزار که از وی می‌خواست که به صورت شفاف‌تر و با ذکر نام افراد سخن بگوید، حاضران در نماز جمعه را افرادی فهیم و هوشمند ارزیابی کرد و گفت: همین نمازگزاران زمانی که دیدند از همین تریبون نماز جمعه بحث‌هایی مطرح می‌شود و ‌خطبه‌ها به سمتی رفته است، جواب خطیب را دادند. گروهی نتوانستند مدیر خانه‌های خود باشند، نتوانستند بچه‌های خود را اداره کنند و آنها به دلیل تبعیت از اهوای نزدیکان و اطراف‌شان سقوط کردند.

تعریف جوانفکر از شعاری که در نشست حامیان احمدی نژاد داده شد

علی اکبر جوانفکر در سرمقاله امروز روزنامه ایران به شعاری پرداخته است که در نشستی که دیروز رئیس جمهور با حامیانش در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی داشت، سرداده شد. جوانفکر نوشته است شعار «احمدی بت شکن، بت بزرگ رو بشن» در چند نوبت به صورت یکپارچه در فضای مجلس طنین انداز شد. منظور آن ها کاملا روشن بود، آن ها از احمدی نژاد می خواستند برای شکستن بت بزرگ که مراد و منظرشان نیز فرد مشخصی است دست به اقدام بزند اما من که در این همایش شرکت داشتم با برداشتی متفاوت به این موضوع نگاه می کنم و درک و فهم دیگری از این شعار دارم. آری رئیس جمهور توانسته است بت نفس را که مادر بت ها خوانده می شود سرکوب و نابود کند. او نوشته است: تفاوت احمدی نژاد با بسیاری از روسای جمهوری دنیای امروز در همین نکته نهفته است که آن ها عموما نه فقط با مردم خویش هیچ رفاقت و صمیمیتی ندارند بلکه به جای خدمت و نوکری رودر روی آن ها ایستانده اند.

بحث‌مان ائتلاف با احمدی‌نژاد نیست

ایران در خبری نوشته است با خبر شدیم که منوچهر متکی، دبیر هیأت اجرایی جبهه اصولگرایان گفته که قطار انتخابات با محوریت جبهه متحد اصولگرایان راه افتاده و در هر ایستگاهی که اعضای جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان بپیوندند باید بدانند که تصمیم‌های گرفته شده گذشته برگشت‌پذیر نیست. وی در پاسخ به این سؤال که چرا اصولگرایان درصدد ائتلاف با احمدی‌نژاد هستند، تصریح کرده که بحث‌مان در انتخابات ائتلاف با احمدی‌نژاد نیست و البته این به معنای رد خدمات دولت نهم و دهم نیست.