شرق هرمزگان نیازمند فعالیتهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه باید نگاه جدیدی در فعالیت های فرهنگی ایجاد شود، اظهار داشت: در مسائل فرهنگی مشکل ما کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی نیست بلکه ما باید فکر و نوع مدیریت فرهنگی خود را تغییر دهیم.

وی مساجد را بهترین فرصت برای فعالیتهای فرهنگی دانست و افزود: مساجد پایه گذار انقلاب اسلامی بوده اند و جنگ تحمیلی هم در مساجد مدیریت شد و ما باید برای رفع مشکلات فرهنگی به مساجد مراجعه کنیم و جایگاه مسجد و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.

استاندار هرمزگان ادامه داد: تجربه نشان می دهد ما هر زمان به سراغ سنگر مساجد رفته ایم دستاوردهای بزرگی نصیب ما شده اما متاسفانه در فعالیتهای فرهنگی ما از نقش مساجد غافل مانده ایم.

عزیزی با اشاره به عدم توجه به آمایش سرزمینی در ایجاد زیرساختهای فرهنگی، عنوان کرد: برای ایجاد زیرساختهای فرهنگی باید به آمایش سرزمینی توجه داشته باشیم و در ابتدا به مناطقی که از امکانات کمتری برخوردار هستند کمک کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر منطقه شرق استان هرمزگان نیازمند فعالیتهای جدی و تاثیرگذار فرهنگی است و باید توجه جدی به فعالیتهای فرهنگی در این منطقه صورت گیرد.

استاندارهرمزگان با تشکر از برگزاری خوب هفتین نشست نمایندگان استانی خبرگزاری مهر در جزیر قشم، عنوان کرد: در شهرستانهای مختلف استان هرمزگان امکانات مختلفی وجوددارد که استانداری هرمزگان آمادگی داردتا این امکانات را در اختیار خبرگزاری مهر قرار دهد.