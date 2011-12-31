سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسته ساماندهی موتورسواران به منظور جلوگیری از ارتکاب تخلفات طراحی شده و اکنون در حال اجرا است.

وی به طرح اسقاط موتورهای فرسوده اشاره کرد و افزود: یکی از مواد این بسته اسقاط موتورسیکلتهای بالای 10 سال است. در گذشته اگرچه موتورهای با سن بیش از 10 سال پس از توقیف آزاد می شد اما امروز موتورسیکلتهای بالای 10 سال در صورت توقیف بدون نیاز به حضور مالک اسقاط می شوند.

رئیس پلیس راهور تهران در ادامه از مصادره موتورسیکلت های توقیفی پس از 6 ماه خبر داد و تاکید کرد: در صورتیکه مالک موتورسیکلت تا 6 ماه برای رفع توقیف وسیله خود اقدام نکند، پلیس براساس قانون وسیله نقلیه او را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهد و دیگر به مالک تحویل نمی شود.

راه اندازی مرکز تعویض پلاک موتورسیکلت

رحیمی راه اندازی مرکز تعویض پلاک موتورسیکلت در خیابان خلیج پایتخت را یکی از اقدامات مهم برای ساماندهی موتورسواران برشمرد و تصریح کرد: موتورسیکلتهای بدون پلاک یا پلاک قدیمی موظف به دریافت و تعویض پلاک هستند. به همین منظور در کنار پارکینگ موتورسیکلتها مرکز تعویض پلاک راه اندازی شد.

وی همچنین از راه اندازی مرکز معاینه فنی موتورسیکلت سواران خبر داد و گفت: این مرکز به منظور کاهش آلودگی موتور سیکلتها در مرکز خلیج راه اندازی شد. امیدواریم بتوانیم این مرکز را به مجتمع خدمات موتورسواران تبدیل کرده و به زودی مرکز صدور گواهینامه را نیز در آن راه اندازی کنیم.

رئیس پلیس راهور تهران با رد برخورد انتظامی با موتور سواران اظهار داشت: بحث های مطرح شده در مورد برخورد انتظامی با موتور سواران کذب است و تنها در حال ساماندهی آنها هستیم.

آموزش 60 هزار موتورسوار

رحیمی به طرح آموزش موتور سواران اشاره کرد و افزود: کلاس آموزشی موتورسواران هر هفته برگزار می‌شود و 60 هزار موتورسوار در این کلاسها شرکت کردند. سعی می‌کنیم تمام موتورسواران تهرانی را تحت آموزش قرار دهیم.

بیمه شخص ثالت و کلاه ایمنی رایگان

وی از همکاری بیمه‌ها برای بیمه کردن موتورسیکلتها خبر داد و گفت: با همکاری برخی از شرکتهای بیمه طرح بیمه اقساطی موتورسیکلتها در تهران آغاز شده است این در حالی است که یک کلاه ایمنی رایگان به موتورسوارانی که اقدام به بیمه کردن وسیله خود کنند اهدا می شود.

احیا توقفگاههای موتور در سطح شهر



رئیس پلیس راهور تهران از احیاء توقفگاههای موتور در سطح شهر تاکید کرد: به زودی در نقاط مرکزی و پرتردد شهر توقفگاههای موتور سواران احیا و جای پارک ویژه ای برای آنها طراحی می شود.