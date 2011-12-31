آذربایجان شرقی می تواند پنج تیم دوچرخه سواری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم عبدل نژاد ممقانی در نشست مشترک با مسئولان دو تیم پتروشیمی و سورن تبریز، با بیان اینکه باید از امکانات موجود در دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به نحو مطلوب بهره گرفته شود، اظهار داشت: باشگاه های دوچرخه سواری با تشکیل تیمهای پایه و فعالیت مستمر در این زمینه می توانند قدم های اساسی در خصوص کشف استعدادها بردارند، به خصوص اکنون که شرایط و امکانات خوبی در دوچرخه سواری استان وجود دارد این امر می تواند به شکل بهتری انجام پذیرد.

وی افزود: هیئت دوچرخه سواری نیز در زمینه شناسایی و بها دادن به دوچرخه سواران پایه اهتمام دارد و علاوه بر آن، ارتباط خوبی نیز با باشگاه ها در این خصوص برقرار شده است.

ممقانی با اشاره به لزوم برگزاری مسابقات ماهیانه در سطح استان در رده های مختلف سنی تصریح کرد: در نظر داریم تا با همکاری باشگاه های دوچرخه سواری استان، هر ماه یک بار مسابقات استانی در رده های مختلف سنی به خصوص در رده های جوانان و نوجوانان برگزار کنیم تا از دل این رقابتها، استعدادهای ناب دوچرخه سواری کشف و تحت پرورش باشگاه ها و هیئت قرار گیرند.

وی افزود: من مطمئنم که در دوچرخه سواری آذربایجان شرقی استعدادهایی هستند که روزی می توانند همانند رکابزنان شایسته ای همچون قادر میزبانی و احد کاظمی برای کشورمان افتخارآفرینی کنند که یکی از اقداماتی که لازم است برای تحقق این امر صورت بگیرد، برگزاری مسابقات استانی است تا زمینه برای شکوفایی استعدادها فراهم شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه ریزی این هیئت جهت برگزاری لیگ استان، یادآور شد: خوشبختانه ما علاوه بر رده های پایه، در رده بزرگسالان نیز ورزشکاران خوبی داریم که هر یک می توانند برای استان کسب افتخار کنند اما لازمه درخشش این دوچرخه سواران، تامین امکانات و بودجه مورد نیاز است.

وی ادامه داد: اگر بودجه ای کافی برای دوچرخه سواری استان فراهم باشد، ما می توانیم چهار، پنج تیم در حد تیمهای پتروشیمی یا سورن داشته باشیم.

ممقانی با بیان اینکه افراد کاربلد و متخصص دوچرخه سواری آذربایجان شرقی باید همواره در متن این ورزش باشند، بیان کرد: مسئولان و مربیان باشگاه ها و همچنین کمیته های مختلف هیئت دوچرخه سواری بایستی تعامل خود با یکدیگر را بیشتر از قبل کنند و با تبادل نظر و همکاری، بتوانند همچنان آذربایجان شرقی را به عنوان قطب دوچرخه سواری کشور مطرح کنند.

وی با اشاره به تکمیل تقریبی پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز، گفت: این پیست تا حدودی آماده شده و لایه رویی آن نیز نصب شده است و طی چند روز آینده می تواند مورد استفاده دوچرخه سواران بخش پیست قرار گیرد.

وی افزود: این پیست دارای سالن بدنسازی، خوابگاه و اتاقهای متعدد است که با تجهیز آن، می توانیم جلوی هزینه های اضافی را بگیریم.

گفتنی است در این جلسه ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری استان، چنگیز برهون سرپرست تیم پتروشیمی، احد کاظمی مربی تیم پتروشیمی، مصطفی چایچی مربی تیم سورن، جواد دنیادیده مدیر و سرپرست تیم سورن و محمود نصیرپور مسئول روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی به بیان دیدگاه ها و ارائه نکته نظرات خود پرداختند.