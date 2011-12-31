دنیزلی قراردادش را با پرسپولیس ثبت کرد/ وقفه در ثبت قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی، سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک هفته حضور در ایران پیش از ظهر امروز قراردادش را با باشگاه پرسپولیس در محل هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رساند.

قرار بود که محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در محل هیئت فوتبال حضور داشته باشد که به جای وی جمشید زارع، قائم مقام باشگاه دنیزلی را همراهی کرد.

براساس این گزارش در ثبت قرارداد دنیزلی وقفه‌ای روی داد. رضا عابدینی، دبیر هیئت فوتبال استان تهران پیش از ثبت قرارداد سرمربی ترکیه‌ای پرسپولیس از رئیس سازمان لیگ برتر استعلام گرفت که با توجه به اینکه طبق قانون نقل و انتقالات مهلت ثبت قرارداد بازیکنان خارجی تا تاریخ 2/10/90 اعلام شده است، آیا این قانون شامل مربیان خارجی نیز می‌شود که عزیزالله محمدی تاکید کرد، این قانون شامل مربیان خارجی نمی‌شود.

همین موضوع باعث شد که وقفه 10 دقیقه‌ای در ثبت قرارداد دنیزلی ایجاد شود. او پس از ثبت قرارداد با باشگاه پرسپولیس مشکلی برای همراهی سرخپوشان در مسابقات لیگ برتر نخواهد داشت.