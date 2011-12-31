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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

راهدار نمونه استان تهران معرفی شد

راهدار نمونه استان تهران معرفی شد

تهران - خبرگزاری مهر: محمدرضا زمانیان به عنوان راهدار نمونه اداره کل راه و ترابری استان تهران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانیان، رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی این اداره کل به عنوان راهدار نمونه سال 90 در استان تهران انتخاب شد.

از شاخصهای معرفی وی به عنوان راهدار نمونه، تهیه شناسنامه فنی پلها، مطالعه در خصوص احداث راهدارخانه های چند منظوره در سطح استان، مطالعه و راه اندازی سیستم مدیریت نگهداری پل(B.M.S)، مطالعه و پژوهش در امر واگذاری عملیات راهداری به بخش خصوصی به صورت مقطوع با لحاظ کردن فهرست بهای راهداری و دقت و تعهد وی در نظارت بر پروژه های راهداری و راهسازی اعلام شده است.

کد مطلب 1497248

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