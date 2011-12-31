بارشهای زمستانی امسال در کرمان نرمال خواهد بود

زهرا نجفی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین بارندگی در فصل زراعی پاییز امسال در استان کرمان 6.10 میلیمتر است، اظهار داشت: این میزان در سال گذشته سه میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی در پاییز امسال را در شهرستان سیرجان داشتیم که میزان آن در این منطقه 3.24 میلیمتر بوده است.
نجفی نیک ابراز داشت: شهربابک با 1.19 میلیمتر، کرمان با 16 میلیمتر و بم با 9.15 میلیمتر بیشترین بارش ها را در سال زراعی امسال شاهد بوده اند.
وی گفت: این در حالی است که در سال زراعی 89 شهرستان های بم، سیرجان و شهربابک بارندگی نداشتند.
این مسئول همچنین با بیان اینکه امسال در زمستان بارندگی هایی در حد نرمال در استان کرمان خواهیم داشت، افزود: البته ممکن است در نواحی غرب استان میزان بارندگی کمتری داشته باشیم.
نظر شما