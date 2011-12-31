مردم برای خرید خودروهای منطقه آزاد اروند فعلا صبر کنند

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تردد خودروهای پلاک اروند تا مرکز استان خوزستان در جلسه یکشنبه شب( چهارم دی ماه 90 ) توسط هیئت دولت به تصویب رسید.

وی افزود: با توجه به نیاز مردم آبادان و خرمشهر برای ارتباط هرچه بیشتر با مرکز استان برای استفاده از امکانات موجود در اهواز در زمینه های تحصیلی، درمانی، اداری و ... و پیگیریهای صورت گرفته توسط سازمان و طرح موضوع توسط استاندار خوزستان در جلسه هیئت دولت و با عنایت رئیس جمهور به شهرستانهای آبادان و خرمشهر این طرح تصویب شده و به زودی اجرایی خواهد شد.



حسینی فر عنوان کرد: این مصوبه برای انتفاع مردم آبادان و خرمشهر انجام شده و فعلا در خصوص اینکه مردم اهواز و سایر شهرهای استان می توانند از این طرح استفاده کنند هنوز هیچ ابلاغی نشده ولی در صورت اجرایی شدن این طرح فعلا فقط ویژه ماشینهای موجود در آبادان و خرمشهر با شرایط مندرج در آئین نامه می توانند تا مرکز استان تردد کنند.



وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند منتظر ابلاغ این طرح توسط هیئت دولت به استان است و به محض دریافت این مصوبه مراحل قانونی اجرایی کردن این طرح را شروع خواهد کرد به همین دلیل از همشهریان انتظار می رود تا اجرایی شدن کامل این قانون از تردد تا مرکز استان خوزستان با خودروهای پلاک اروند خودداری کنند.



سرپرست منطقه آزاد اروند به کسانی که قصد خرید خودروی پلاک منطقه آزاد اروند برای بهره مندی از مصوبه اخیر دولت را دارند، اظهار کرد: به نظر من باید کمی صبر کرد تا متن کامل مصوبه ابلاغ شود و آئین نامه به طور کامل اجرایی شود در حال حاضر در خصوص خرید و فروش این خودروها به مردم توصیه می کنم کمی بیشتر صبر و تحمل داشته باشند.