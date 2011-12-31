۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

بازیکن سابق سپاهان به گسترش فولاد سهند پیوست

تبریز - خبرگزاری مهر: بازیکن تبریزی سابق تیم فوتبال سپاهان اصفهان با عقد قراردادی به تیم گسترش فولاد سهند پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر افکاری بازیکن تبریزی که سابقه حضور در جام باشگاه های آسیا به همراه تیم سپاهان اصفهان را در کارنامه دارد، با عقد قراردادی تا پایان فصل جاری رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور به عضویت تیم گسترش فولاد سهند در آمد.

افکاری پیش از این در تیمهای نیروی زمینی، سپاهان نوین، سپاهان و اتکا بازی کرده و به همراه تیم سپاهان با هدایت لوکا بوناچیچ، حضور در جام باشگاه های آسیا را نیز تجربه کرده است.

این بازیکن 26 ساله که به دلیل مشکلات خانوادگی، نیم فصل اول را در هیچ تیمی بازی نکرده بود، با قبول پیشنهاد باشگاه گسترش فولاد سهند، به این تیم دسته دومی پیوست.

تیم گسترش فولاد سهند با هدایت مهدی پاشازاده هم اکنون یکی از تیمهای بالانشین گروه خود در لیگ دسته دوم است و اگر این تیم بتواند به روند موفقیتهای خود ادامه دهد، احتمال صعودش به لیگ یک دور از ذهن نخواهد بود.

