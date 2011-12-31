مهلت ثبت نام انتخابات مجلس با نام نویسی 374 کاندیدا به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری اظهار داشت: در روز هفتم و پایانی ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 122 نفر در استان نام نویسی کردند که تعداد کل ثبت نام کنندگان را به 376 نفر رساند.

وی افزود: از این تعداد 347 نفر مرد و 27 نفر زن هستند و مشهد با 65 نفر بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در ادامه از ثبت نام تمامی نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

غفاری در مورد مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان نیز گفت: 63 درصد از این افراد مدرک فوق لیسانس دانشگاهی و 25 درصد دکترا و بالاتر دارند و 12 درصد دارای مدارک معادل هستند.

وی بیان کرد: 36 درصد ثبت نام کنندگان بین 31 تا 40 سال، 42 درصد بین 41 تا 50 سال و 22 درصد 51 تا 75 سال سن دارند که بدین ترتیب 78.5 درصد زیر 50 سال سن دارند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: مسن ترین فرد ثبت نام کننده از شهرستان گناباد است و 72 سال سن دارد و جوان ترین فرد نیز 30 ساله و از شهرستان سبزوار است.

غفاری گفت: تا 19 دی ماه فرصت داریم استعلامات چهارگانه ثبت نام کنندگان را اخذ و برای تایید صلاحیت نهایی به وزارت کشور ارسال کنیم.

لاز به ذکر است با توجه به اعلام قبلی رئیس ستاد انتخابات استان مبنی بر ثبت نام 376 نفر، ثبت نام دونفر از این افراد به علت ناقص بودن مدارک رد شد.