پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی همدان رقم های جدید گندم را معرفی کردند

سیدحسین صباغ ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه سال اخیر، چهار رقم جدید گندم به نام های پیش گام، زراع، اروم و میهن گندم معرفی شده است که در رقم جدید میانگین برداشت هفت تن و 600کیلوگرم در هر هکتار است.

صباغ پور حداکثر میزان برداشت رقم میهن را در هر هکتار 10 تن و 160 کیلوگرم عنوان کرد وافزود: مقاومت در برابر باد، ریزش ها و بیماری زردگندم از جمله مزایای این رقم است.

وی از رشد 11 درصدی پروژه‌های تحقیقاتی در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه پژوهشگران باید برای رفع مشکلات کشاورزی طرح ارائه دهند، افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در سال جاری 129 پروژه تحقیقاتی ارائه کرد که نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشت.

انتقال یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان از مشکلات سازمان جهاد کشاورزی است

صباغ‌پور با بیان اینکه انتقال یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان از مشکلات سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: برگزاری 45 مورد روز مزرعه، طرح‌های تغییر ترویجی، هفته انتقال یافته‌ها در سال جاری در راستای حل این مشکل بوده است.

وی اضافه کرد: امسال در تمامی شهرستان‌های استان همدان 19 برنامه روز مزرعه برگزار شد که در نتیجه آن دو برابر شدن عملکرد تولید برای کشاورزان بود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان با بیان اینکه همدان با کمبود آب و کاهش آب سفره‌های زیرزمینی مواجه است، اظهار داشت: راهکار حل این مشکل افزایش پتانسیل عملکرد در واحد سطح است.

صباغ پور با تأکید بر اینکه باید یافته‌های تحقیقاتی برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: تحقیقات و پژوهش نیازمند توجه بیشتری است که در این زمینه براساس بند 108 قانون بودجه کشور دستگاه‌های اجرایی باید بین نیم تا سه درصد اعتبارات خود را به تحقیقات اختصاص دهند.

81 محقق در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان فعالند

وی از وجود 81 محقق در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان خبر داد و افزود: اعتبار این مرکز در سال جاری هشت میلیارد ریال بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدانبا بیان اینکه اعتبارات مرکز تحقیقات بسیار اندک است، گفت: مشکلات مالی مانع از دستیابی به ایده‌ها و طرح‌های مورد نظر می شود.