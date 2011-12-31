20 میلیارد ریال به هوشمندسازی مدارس همدان اختصاص یافت

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار پیش بینی شده در این خصوص صرف تجهیز، نرم افزار و آموزش می شود.

وی گفت: در سال جاری طبق برنامه ریزی انجام شده 870 مدرسه در استان همدان هوشمند سازی می شود.

حسنی محتشم اظهار داشت: این مدارس شامل 412 مدرسه خاص، 253 مدرسه غیردولتی، 69 مجتمع و 136 مدرسه دولتی غیرمجتمع و عادی است.

وی گفت: با اجرای برنامه های مورد نظر این مدارس به یکی از مراحل اول تا سوم هوشمند سازی یعنی نیمه الکترونیک، الکترونیک یا نیمه هوشمند تبدیل می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: در این طرح به ترتیب مدارس استعدادهای درخشان، شاهد، نمونه دولتی، هیئت امنایی، شبانه روزی، هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش، مجتمع ها و سایر مدارس در اولویت هوشمند سازی هستند.

حسنی محتشم یادآور شد: در هوشمندسازی مدارس 50 درصد هزینه توسط آموزش و پرورش و 50درصد مابقی نیز توسط مدیران و از طریق کمک های خیرین و اولیا تامین می شود.