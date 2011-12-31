ساخت نخستین پایانه نفت خصوصی ایران در خلیج فارس

احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر درباره مهمترین برنامه‌های ایران به منظور افزایش ظرفیت بارگیری و صادرات دریایی نفت خام در منطقه خلیج فارس، گفت: در حال حاضر در کنار توسعه پایانه نفتی خارگ، ساخت یک پایانه جدید نفتی در خلیج فارس در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه بر این اساس افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در منطقه خلیج فارس ضروری به نظر می رسد، تصریح کرد: بر این اساس برای ایجاد 10 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در پایانه جدید تاسیس بندر گناوه برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه پایانه جدید نفتی بندر گناوه با مشارکت بخش خصوصی ساخته خواهد شد، اظهار داشت: این پایانه و مخازن ذخیره سازی نفت خام به روش BOO ساخته خواهند شد.

به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت، برای نخستین بار در ساخت این پایانه و مخازن جدید ذخیره سازی نفت از سرمایه های خارج از شرکت ملی نفت استفاده خواهد شد.

در همین حال مهدی فکور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی اخیرا در گفتگو با مهر از ساخت یک خط لوله جدید به منظور انتقال نفت صادراتی ایران به منطق گوره (حاشیه خلیج فارس) خبر داده و گفته بود: قرار است با ساخت یک خط لوله جدید نفت تولیدی در مناطق مرکزی ایران برای صادرات به حاشیه خلیج فارس منتقل شود.



به گزارش مهر، در حال حاضر پایانه نفتی خارگ به عنوان شاهراه اصلی صادرات نفت خام ایران با بیش از 40 از ظرفیت ذخیره سازی حدود 22 میلیون بشکه نفت خام برخوردار است.

براساس سند چشم انداز 20 ساله باید با ساخت و توسعه مخازن جدید ذخیره سازی در مجموع ظرفیت ذخیره نفت خام در این پایانه به حدود 31 میلیون بشکه افزایش یابد.



با توجه به برنامه شرکت ملی نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه هم اکنون ساخت مخازن جدید نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است. ساخت چهار مخزن جدید ذخیره سازی نفت خام با مجموع ظرفیت چهار میلیون بشکه نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است.



هدف از ساخت این مخازن جدید افزایش ظرفیت عملیات ذخیره سازی و رسیدن به استانداردهای بین المللی از برنامه های تعریف شده در شرکت پایانه های نفتی ایران است.