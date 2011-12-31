به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از مرور فیلم‌های برگزیده و نامزد دریافت جایزه پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در سئانس نخست که ساعت 14:30 نمایش داده می‌شود فیلم‌های "سفر به اعماق خلیج فارس" به کارگردانی علی عبدی‌پور، نامه 26 آبان 59 ساخته مرتضی پایه‌ شناس و فیلم "کریم و یارانه‌اش" به کارگردانی سیدمحمد میرسلطانی به نمایش عمومی در می‌آید.

در سئانس دوم از نمایش فیلم ساعت 16:30 مستندهای "زمستان تنها نیست" ساخته پرویز رستمی و "البرز" به کارگردانی منوچهر طیاب روی پرده خواهند رفت و سئانس سوم از نمایش فیلم این مجموعه که ساعت 18:30 به روی آنتن می‌رود. دو مستند "پارسیاد" ساخته حامد کلجه‌ای و فیلم "همان یکشنبه" ساخته رضا عرفانی نمایش داده می‌شود.

بر همین اساس در پنجمین روز از نمایش این آثار در سئانس اول ساعت 14:30 مستند "شاه رخ" به کارگردانی وحید زارع‌‌زاده و فیلم "جایی که زندگی می‎کنیم" ساخته مرتضی پایه ‌شناس نمایش داده می‌شود، در سئانس دوم فیلم "کرمان، چهار سوق تجاری" ساخته حسن بابایی و "فرشته‌‌‌ای روی شانه راست من" ساخته آزاده بی‌زارگیتی به روی پرده می‌رود. در سئانس پایانی در پنجمین روز از نمایش فیلم‌های برگزیده و نامزد دریافت جایزه پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت ساعت 18:30 فیلم "مجنون" ساخته محمدعلی فارسی و "مشتی اسماعیل" به کارگردانی مهدی زمان‌پور کیاسری نمایش داده می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد است و علاقمندان می‌توانند در ساعات یاد شده می‌توانند به سالن "سینماحقیقت" در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.