به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی» که روز سه‌شنبه 6 دی با حضور 50 شرکت فعال در حوزه تولید تقویم و سررسید در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده بود، غروب روز گذشته (جمعه 9 دی) به کار خود پایان داد.

امسال البته تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه کمتر از دوره نخست آن بود که به گفته مسئولان نمایشگاه، یکی از دلایل این کاهش (30 شرکت کمتر از دوره نخست) کاهش فضا و برگزاری نمایشگاه تنها در یکی از سالن‌های مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون (سالن شماره 2) بوده است.

همچنین در پی تصمیم مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هزینه اجاره غرفه در دومین نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» حدوداً 2 برابر شده بود و از 45 به 80 میلیون تومان افزایش یافته بود و بر این اساس امسال میزان اجاره هر غرفه در نمایشگاه «تقویم، سررسید و روزشمار» 85 هزار تومان بوده است.

جلال ذکایی رئیس این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مجموع استقبال از دومین دوره آن را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و توضیحاتی درباره گلایه شرکت‌های حاضر برای برگزاری نمایشگاه با فاصله‌ای کم از نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی که کاهش بازدیدکنندگان از نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی» را در پی داشته است، ارائه کرد.

وی گفت: این مسئله در اختیار ما نبود و مسئولان نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته که قرار بود هجدهمین دوره آن را در شهریور ماه و نه در فاصله‌ای کم با نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی» یعنی اواخر آذر ماه برگزار کنند، باید در این باره توضیح بدهند.

رئیس این نمایشگاه همچنین عرضه سررسیدهای هنری و نه لزوماً تجاری و بازاری را از ویژگیهای دومین دوره آن عنوان کرد و در عین حال با اشاره به رکود اقتصادی در بازار بسیاری از کالاها در ماه‌های اخیر، گفت: امسال تولیدکنندگان سررسید با احتیاط بیشتری اقدام به ثبت سفارش برای تولید تقویم و سررسید می‌کردند و این مسئله در نمایشگاه امسال بسیار مشهود بود.

ذکایی در ادامه ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات و نواقص موجود در برگزاری نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی»، دوره سوم آن در دیماه سال آینده با رونق بیشتری برگزار شود.

وی در همین راستا از برگزاری جشنواره‌ای در دلِ نمایشگاه «گاه‌شمار ایرانی» خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش مسابقه طراحی طرح‌های تقویم و و سررسید در حال انجام است و جشنواره سال آینده همزمان با نمایشگاه برگزار خواهد شد.

رئیس نمایشگاه «گاهشمار ایرانی» همچنین از اختصاص فضاهایی برای عرضه تقویم مربوط به اقوام مختلف مانند بختیاری، طبری و ترکمن و نیز راه‌اندازی بخشی ویژه تقویم‌های نجومی برای سومین دوره این نمایشگاه در دیماه سال آینده خبر داد.